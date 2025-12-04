ETV Bharat / state

इंतजार खत्म, आज से शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से आइस स्केटिंग लवर्स का इंतजार खत्म हो गया है. राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ओपन आइस स्केटिंग रिंक शुरू हो गया है. शीशे पर फिसलने का रोमांस आज से शुरू हो गया है. रिंक में बर्फ की सतह जम गई है. बीते दिन हुए सफल ट्रायल के बाद आज से ही आइस स्केटिंग के सेशन शुरू हो गए हैं. इस बार मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण एक सप्ताह पहले ही स्केटिंग का आगाज हो गया. ऐसे में इस बार ज्यादा सेशन होने की उम्मीद है. पिछले साल मौसम की बेरुखी की चलते सिर्फ 35 सेशन ही आयोजित किए जा सके थे, लेकिन इस बार रिंक में अभी से बर्फ जम गई है. जिससे सेशन बढ़ सकते हैं.

लक्कड़ बाजार का आइस रिंक (ETV Bharat)

स्केटिंग रिंक पहुंच रहे पर्यटक

आज सुबह से ही लोग, खासकर बच्चे स्केटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इसके अलावा क्लब के सदस्यों के साथ बाहरी राज्यों से आए पर्यटक भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी आइस स्केटिंग के रोमांच का आनंद लिया. खासकर बच्चों को पूरे साल आइस स्केटिंग का इंतजार रहता है. वहीं, अब स्कूलों में बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं. जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चे स्केटिंग करने के लिए आइस स्केटिंग रिंक पहुंच रहे हैं.