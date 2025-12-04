इंतजार खत्म, आज से शुरू हुआ एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक
इस बार आइस स्केटिंग रिंक तय समय से एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गया है.
Published : December 4, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 3:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज से आइस स्केटिंग लवर्स का इंतजार खत्म हो गया है. राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित ओपन आइस स्केटिंग रिंक शुरू हो गया है. शीशे पर फिसलने का रोमांस आज से शुरू हो गया है. रिंक में बर्फ की सतह जम गई है. बीते दिन हुए सफल ट्रायल के बाद आज से ही आइस स्केटिंग के सेशन शुरू हो गए हैं. इस बार मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण एक सप्ताह पहले ही स्केटिंग का आगाज हो गया. ऐसे में इस बार ज्यादा सेशन होने की उम्मीद है. पिछले साल मौसम की बेरुखी की चलते सिर्फ 35 सेशन ही आयोजित किए जा सके थे, लेकिन इस बार रिंक में अभी से बर्फ जम गई है. जिससे सेशन बढ़ सकते हैं.
स्केटिंग रिंक पहुंच रहे पर्यटक
आज सुबह से ही लोग, खासकर बच्चे स्केटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इसके अलावा क्लब के सदस्यों के साथ बाहरी राज्यों से आए पर्यटक भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी आइस स्केटिंग के रोमांच का आनंद लिया. खासकर बच्चों को पूरे साल आइस स्केटिंग का इंतजार रहता है. वहीं, अब स्कूलों में बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो रहे हैं. जिसके चलते बड़ी संख्या में बच्चे स्केटिंग करने के लिए आइस स्केटिंग रिंक पहुंच रहे हैं.
कड़कड़ाती ठंड के बीच भी बच्चों में उत्साह
हालांकि सुबह के समय शिमला में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इससे बच्चों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है. आइस स्केटिंग करने पहुंचे बच्चों का कहना है कि जैसे ही यहां पर स्केटिंग शुरू होने की खबर मिली तो वह आज स्केटिंग करने में पहुंचे हैं. उनका कहना है कि एग्जाम अब खत्म हो गए हैं तो ऐसे में अब यहां पर सुबह के समय वो स्केटिंग करने आएंगे.
वहीं, हैदराबाद से घूमने आए पर्यटक अंशु व कृष ने कहा, "हम कल रात ही शिमला पहुंचे हैं. शिमला हमें बहुत अच्छा लगा और घूमते हुए हम आइस स्केटिंग रिंक पहुंच गए. हमने पहली बार आइस स्केटिंग का आनंद लिया. ये प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग करने का हमारा पहला अनुभव है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है. अब कल भी हम सेशन में भाग लेने के लिए आएंगे."
1920 में बना है आइस स्केटिंग रिंक
राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार में साल 1920 में ये आइस स्केटिंग रिंक बनाया गया था. ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंक है. जहां आज भी प्राकृतिक तौर पर बर्फ जमती है. यहां पर बड़ी-बड़ी हस्तियां स्केटिंग के लिए आ चुकी हैं. हर साल ये रिंक पर्यटकों और स्केटिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है. इस साल भी बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आइस स्केटिंग रिंक में आने की उम्मीद है.