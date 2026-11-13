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HRTC पेंशनरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

शिमला में HRTC पेंशनरों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

शिमला: शिमला में परिवहन निगम के पेंशनरों ने HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.

पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा. उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के घेराव के साथ विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है.

HRTC ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर ने कहा, "जीवन के इस पड़ाव में पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है. पेंशनरों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा. कर्मचारियों ने अपने जीवन के 35 से 40 वर्ष परिवहन निगम और प्रदेश की जनता की सेवा में लगाए हैं". बृज लाल ठाकुर ने कहा कि अपने कार्यकाल में HRTC कर्मचारियों ने किन्नौर, लाहौल-स्पीति और काजा जैसे बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं. कई कर्मचारियों को दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार भी अपने परिवार के साथ मनाने का अवसर नहीं मिला. इसके बावजूद आज उन्हें अपनी अर्जित देनदारियों और पेंशन संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पेंशन रूल्स 1972 के तहत मिलने वाले अधिकारों की मांग कर रहे हैं. 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का एरियर अभी तक लंबित है. प्रदेश सरकार और वित्त विभाग की ओर से 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को भुगतान करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन HRTC के किसी भी पेंशनर को इसका लाभ नहीं मिला. उन्होंने परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सवाल किया कि सरकार यह बताए कि 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने HRTC पेंशनरों को भुगतान किया गया है. उनका कहना था कि सरकार एक भी ऐसे पेंशनर का नाम बता दे जिसे यह राशि मिली हो. उन्होंने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ का मामला भी उठाया.