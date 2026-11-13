HRTC पेंशनरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी
लंबित मांगों को लेकर HRTC पेंशनरों ने दिया सुक्खू सरकार को अल्टीमेटम. देनदारियों का भुगतान नहीं होने पर मंत्री-विधायकों का करेंगे घेराव.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 2:50 PM IST
शिमला: शिमला में परिवहन निगम के पेंशनरों ने HRTC पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सुक्खू सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया. पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की और आरोप लगाया कि बार-बार मांग उठाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है.
पेंशनरों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी वित्तीय देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा. उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के घेराव के साथ विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है.
HRTC ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मीडिया प्रभारी बृज लाल ठाकुर ने कहा, "जीवन के इस पड़ाव में पेंशनरों को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है. पेंशनरों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा. कर्मचारियों ने अपने जीवन के 35 से 40 वर्ष परिवहन निगम और प्रदेश की जनता की सेवा में लगाए हैं".
बृज लाल ठाकुर ने कहा कि अपने कार्यकाल में HRTC कर्मचारियों ने किन्नौर, लाहौल-स्पीति और काजा जैसे बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों तक कठिन परिस्थितियों में सेवाएं दी हैं. कई कर्मचारियों को दशहरा और दीपावली जैसे त्योहार भी अपने परिवार के साथ मनाने का अवसर नहीं मिला. इसके बावजूद आज उन्हें अपनी अर्जित देनदारियों और पेंशन संबंधी अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.
बृज लाल ठाकुर ने कहा कि पेंशनर सरकार से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पेंशन रूल्स 1972 के तहत मिलने वाले अधिकारों की मांग कर रहे हैं. 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का एरियर अभी तक लंबित है. प्रदेश सरकार और वित्त विभाग की ओर से 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को भुगतान करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन HRTC के किसी भी पेंशनर को इसका लाभ नहीं मिला.
उन्होंने परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से सवाल किया कि सरकार यह बताए कि 70 वर्ष से अधिक आयु के कितने HRTC पेंशनरों को भुगतान किया गया है. उनका कहना था कि सरकार एक भी ऐसे पेंशनर का नाम बता दे जिसे यह राशि मिली हो. उन्होंने 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर मिलने वाले 5, 10 और 15 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ का मामला भी उठाया.
उनके मुताबिक इस अधिकार को हासिल करने के लिए पेंशनर समाज को करीब 12 से 14 वर्षों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा. इसके बावजूद हजारों पेंशनरों का इस मद में मिलने वाला एरियर अभी तक लंबित है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों को भी लागू नहीं किया जा रहा है. पे-स्केल एरियर से जुड़े आदेशों की भी अनुपालना नहीं हो रही है और मामलों को लगातार लटकाया जा रहा है.
बृज लाल ठाकुर ने कहा कि अप्रैल 2023 में भी पेंशनरों के पक्ष में फैसला आया था, जिसमें दो एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज सहित करने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद भुगतान नहीं किया गया. सरकार पेंशनरों को उनका हक देने के बजाय कानूनी लड़ाई पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है और दिल्ली सहित अन्य स्थानों पर बड़े वकीलों की सेवाएं ली जा रही हैं.
उन्होंने 31 अक्टूबर को आए न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भले ही यह निर्णय देर से आया है, लेकिन इससे पेंशनर समाज को न्याय मिला है. अब सरकार को न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित जारी करनी चाहिए. उन्होंने सरकार से इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की.
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने भुगतान नहीं किया तो पेंशनर 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन लाभ से जुड़े मामले में भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में अगली कानूनी कार्रवाई से पहले कैविएट दायर की जाएगी. इसके अलावा प्रदेशभर में सरकार के मंत्रियों और विधायकों का घेराव किया जाएगा तथा विधानसभा का भी घेराव किया जाएगा. पेंशनरों को उनके सभी वैधानिक अधिकार और लंबित वित्तीय लाभ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा.
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