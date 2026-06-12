वीकेंड पर शिमला हुआ हाउसफुल! एक दिन में पहुंची 23000 गाड़ियां
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला इंटरनेशनल समर फेस्टिवल के आखिरी दिन पर्यटकों से गुलजार नजर आई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:21 PM IST
शिमला: इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2026 के आखिरी दिन काफी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला पहुंचे. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 23000 गाड़ियां शहर में आयी है. जिससे वीकेंड पर शिमला एक बार फिर से हाउसफुल नजर आया.
एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'पर्यटक सीजन के दौरान बढ़ते यातायात दबाव के बावजूद जिला शिमला पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था का प्रभावी एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है. शुक्रवार को शाम तक ही जिले में शोघी की तरफ से करीब 23000 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें करीब 12000 अन्य राज्यों के वाहन शामिल हैं. यह आंकड़ा जिले में पर्यटकों की भारी आमद को दर्शाता है'.
आज दिनभर जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों के खराब होने (ब्रेकडाउन) की घटनाओं और अन्य यातायात बाधाओं का त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण किया गया. विशेष रूप से शोगी बैरियर क्षेत्र में दो सड़क दुर्घटनाएं और दो भारी वाहनों के खराब होने की घटनाएं सामने आईं, जिनसे यातायात प्रभावित होने की संभावना थी.
इसके अतिरिक्त शहर में भी तीन जगहों पर बस और पिकअप खराब होने की घटना हुई. जिला शिमला पुलिस के यातायात कर्मियों ने मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए यातायात को सुचारू बनाए रखा और किसी भी स्थान पर लंबे समय तक यातायात बाधित नहीं होने दिया. यातायात पुलिस की सक्रिय तैनाती, त्वरित प्रतिक्रिया एवं प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप आज शिमला शहर में कहीं भी कोई बड़ा यातायात जाम रिपोर्ट नहींं हुआ और आम जनता एवं पर्यटकों को न्यूनतम असुविधा का सामना करना पड़ा.
जिला शिमला पुलिस का यातायात विंग समर्पण, सतर्कता एवं निरंतर प्रयासों के साथ पर्यटक सीजन के दौरान सुरक्षित, सुगम एवं व्यवस्थित यातायात सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है, जिसमें आमजनमानस के भरपूर सहयोग के लिए जिला पुलिस आप सभी की आभारी है.
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