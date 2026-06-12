ETV Bharat / state

वीकेंड पर शिमला हुआ हाउसफुल! एक दिन में पहुंची 23000 गाड़ियां

शिमला: इंटरनेशनल समर फेस्टिवल 2026 के आखिरी दिन काफी संख्या में पर्यटक राजधानी शिमला पहुंचे. इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 23000 गाड़ियां शहर में आयी है. जिससे वीकेंड पर शिमला एक बार फिर से हाउसफुल नजर आया.

एसपी गौरव सिंह ने बताया, 'पर्यटक सीजन के दौरान बढ़ते यातायात दबाव के बावजूद जिला शिमला पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था का प्रभावी एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है. शुक्रवार को शाम तक ही जिले में शोघी की तरफ से करीब 23000 वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई, जिनमें करीब 12000 अन्य राज्यों के वाहन शामिल हैं. यह आंकड़ा जिले में पर्यटकों की भारी आमद को दर्शाता है'.

आज दिनभर जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों के खराब होने (ब्रेकडाउन) की घटनाओं और अन्य यातायात बाधाओं का त्वरित एवं प्रभावी ढंग से निस्तारण किया गया. विशेष रूप से शोगी बैरियर क्षेत्र में दो सड़क दुर्घटनाएं और दो भारी वाहनों के खराब होने की घटनाएं सामने आईं, जिनसे यातायात प्रभावित होने की संभावना थी.