कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि से बढ़ा महंगाई का बोझ, शिमला में होटल-ढाबों का बिगड़ा जायका
पर्यटन राज्य हिमाचल प्रदेश के होटल और ढाबा संचालकों की परेशानी बढ़ गई है. कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से बिगड़ा बजट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 6:03 PM IST
शिमला: 1 मई स्वादिष्ट और जायकेदार खाने के शौकिनों के लिए बुरी खबर लेकर आई. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी ने होटल्स और रेस्टोरेंट्स का जायका बिगाड़ दिया है. पर्यटन पर निर्भर हिमाचल प्रदेश में भी कमर्शियल एलपीजी के दामों में हुई बढ़ोतरी का बुरा असर देखने को मिल रहा है. 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी हुई है.
पहेल शिमला में इण्डेन गैस एजेंसी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत पहले ₹2370 थी, जो अब बढ़कर ₹3363 हो गई है. वहीं, शिमला जिले में अलग-अलग क्षेत्रों में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹3,071 से ₹3,450 तक पहुंच गई है. इस भारी वृद्धि से पर्यटन नगरी में ढाबे और रेस्टोरेंट चला रहे कारोबारी बेहद नाखुश हैं और अचानक से हुई भारी वृद्धि से अपने कारोबार को लेकर चिंतित हैं.
पहले वैश्विक ईंधन संकट, फिर रेट बढ़ोतरी की दोहरी मार
साल 2023 और फिर साल 2024 की प्राकृतिक आपदा की मार झेलने के बाद पटरी पर लौट रहे पर्यटन कारोबार के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पहले वैश्विक पेट्रोलियम संकट ने पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को स्वादिष्ट व्यंजन परोसने में बाधा डाली. अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि ने होटल रेस्टोरेंट और ढाबों का स्वाद खराब कर दिया है. ऐसे में छोटे कैफे रेस्टोरेंट और ढाबे चलने वाले लोगों के लिए सर्वाइवल का संकट पैदा हो गया है.
शिमला में कैफे चलाने वाले अंकुर गुप्ता कहते हैं, 'पहले पश्चिम एशिया में संघर्ष के चलते कमर्शियल उपलब्ध नहीं हो पा रही थी. अब स्थिति सामान्य होने लगी तो एलपीजी की कीमतों में अचानक से करीब हजार रुपए की वृद्धि कर दी गई. इसके चलते हर तरह से लागत तो बढ़ रही है, लेकिन खाने के दाम ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते'.
अंकुर गुप्ता ने चिंता जताते हुए कहा कि शिमला में पर्यटक सीजन भी आने वाला है. ऐसे में होटल, रेस्टोरेंट या ढाबा चलाने वाला कैसे इससे जूझ पाएगा. हालांकि होटल रेस्टोरेंट पिछले कुछ समय से इंडक्शन और अन्य उपकरण भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन निर्भरता अभी भी एलपीजी पर है और इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है.
शिमला में सेलिब्रेशन कैफे के मैनेजर राजेश ठाकुर ने कहा , 'पहले युद्ध के कारण कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर मिलना बंद हो गए थे. अब मुश्किलों से सिलेंडर मिलने शुरू हुए हैं, लेकिन उस पर भी सरकार ने रेट बढ़ा दिए हैं. इसके चलते उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. शिमला में सिलेंडर के दामों में वृद्धि के चलते मुश्किलें बढ़ गई. क्योंकि खाने के दम नहीं बढ़ाया जा सकते. ऐसे में लागत लगातार बढ़ रही है और इसका सारा बोझ ढाबा रेस्टोरेंट चालकों की जय पर पड़ रहा है'.
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