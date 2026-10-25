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'ठंडे रेगिस्तान के जहाजों' से गुलजार होगा रामपुर का ये मैदान, लवी मेले से पहले घुड़दौड़ का रोमांच

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से पहले रामपुर बुशहर में एक बार फिर घोड़ों की टापों से माहौल गूंजने वाला है. रामपुर के पाठ बंगला मैदान में 1 से 3 नवंबर तक तीन दिवसीय अश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा. इसमें हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी अश्वपालकों और घोड़ों के शौकीनों के पहुंचने की उम्मीद है. इस अश्व प्रदर्शनी में कई नस्ल के घोड़े शामिल होंगे. हर साल की तरह इस साल भी ठंडे रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले दुर्लभ चामुर्थी नस्ल के घोड़े भी प्रदर्शनी में आएंगे.

लाहौल-स्पीति के स्थानीय निवासी एवं अश्व पालक गिरमिड कलसांग ने बताया कि चामुर्थी घोड़ों को ठंडे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ठंडे, ऊंचाई वाले और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से चल सकते हैं. पहले इनका इस्तेमाल कठिन रास्तों पर राशन और अन्य जरूरी सामान ढोने के लिए किया जाता था. ठंड सहने और पहाड़ी रास्तों पर चलने की क्षमता के कारण ये स्थानीय लोगों के भरोसेमंद साथी माने जाते हैं.

पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि चामुर्थी नस्ल के घोड़े मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और ठंडे मौसम में काम करने की क्षमता के कारण इनकी अलग पहचान है. इनका इस्तेमाल परंपरागत रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सामान ढोने और आवागमन के लिए किया जाता रहा है.

जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के सहयोग से आयोजित होने वाली इस अश्व प्रदर्शनी में चामुर्थी घोड़े मुख्य आकर्षण रहेंगे. दुर्गम पहाड़ी रास्तों और कठिन मौसम में अपनी क्षमता के लिए पहचाने जाने वाले इन घोड़ों का हिमाचल की पारंपरिक संस्कृति और पशुपालन में विशेष महत्व है. रामपुर में आयोजित होने वाली अश्व प्रदर्शनी के जरिए जहां इस दुर्लभ नस्ल को पहचान मिलेगी. वहीं, अश्वपालकों को अपने घोड़ों की खूबियां प्रदर्शित करने और खरीददारों से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा.

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि चामुर्थी नस्ल के घोड़े भारतीय घोड़ों की प्रमुख 6 नस्लों में एक है. इस नस्ल के घोड़े ताकत और ज्यादा ऊंचाई वाले बर्फ से ढके क्षेत्रों में अपने पांव जमाने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है. दिलचस्प बात ये है कि ये चामुर्थी घोड़े इन बर्फीली घाटियों में सिंधु घाटी (हड़प्पा) सभ्यता के समय से पाए जाते हैं. घोड़ों की इस नस्ल की उत्पति तिब्बत के पठारों में बताई जाती है. जो कि बाद में व्यापारियों द्वारा लाहौल-स्पीति और किन्नौर के दुर्गम स्थानों में लाए गए. मौजूदा समय में चामुर्थी घोड़े खासकर स्पीति घाटी की पिन वैली और किन्नौर जिले के भावा वैली में ही पाए जाते हैं.

पहाड़ों के ठंडे रेगिस्तान का जहाज (ETV Bharat)

दुर्गम पहाड़ों के भरोसेमंद साथी चामुर्थी घोड़े

हिमाचल प्रदेश के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चामुर्थी घोड़े अपनी मजबूती और कठिन परिस्थितियों में काम करने की क्षमता के लिए खास पहचान रखते हैं. किन्नौर और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इन घोड़ों का पारंपरिक रूप से इस्तेमाल सामान ढोने और दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर आवागमन के लिए किया जाता रहा है. इनकी इसी विशेषता के कारण इन्हें ठंडे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. चामुर्थी घोड़े पहाड़ी क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं. इनका इस्तेमाल उन रास्तों पर सामान पहुंचाने के लिए किया जाता रहा है, जहां गाड़ियों की पहुंच मुश्किल होती है. इनकी मदद से स्थानीय लोग राशन और अन्य जरूरी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते रहे हैं.

लाहौल-स्पीति और किन्नौर में पाए जाते हैं चामुर्थी घोड़ा (ETV Bharat)

अश्वपालकों की आजीविका का साधन

अश्वपालक गिरमिड कलसांग ने बताया कि चामुर्थी घोड़ों का महत्व केवल सामान ढोने तक सीमित नहीं है. इनका पालन अश्वपालकों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है. घोड़ों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताओं के जरिए पशुपालकों को अपनी नस्ल के घोड़ों की विशेषताएं दिखाने और खरीददारों से जुड़ने का मौका मिलता है. रामपुर बुशहर में 1 से 3 नवंबर तक आयोजित होने वाली अश्व प्रदर्शनी में भी चामुर्थी घोड़े आकर्षण का केंद्र रहेंगे. इस दौरान घोड़ों की नस्ल, उनकी बनावट और क्षमता को देखने का अवसर मिलेगा. अंतरराष्ट्रीय लवी मेले से पहले आयोजित होने वाली यह प्रदर्शनी हिमाचल की पारंपरिक पशुपालन संस्कृति को सबके सामने लाने का जरिया बनेगी.

'ठंडे रेगिस्तान का जहाज' चामुर्थी घोड़ा (ETV Bharat)

3 दिन तक चलेगा अश्व प्रदर्शनी आयोजन

अश्व प्रदर्शनी का आयोजन 3 दिन तक रहेगा. पशु चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि प्रदर्शनी के दौरान घोड़ों का पंजीकरण किया जाएगा. इसके साथ ही अश्वपालकों को घोड़ों की बेहतर देखभाल, स्वास्थ्य प्रबंधन और आधुनिक पशुपालन संबंधी जानकारी देने के लिए जागरूकता शिविर और किसान गोष्ठी आयोजित की जाएगी. इसमें विशेषज्ञों के जरिए अश्वपालकों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा. प्रदर्शनी के अंतिम दिन बेहतरीन नस्ल के घोड़ों का चयन किया जाएगा. इस दौरान 400 और 800 मीटर की घुड़दौड़ के साथ गुब्बारा फोड़ प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र रहेगी. प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा.

6 प्रमुख भारतीय नस्लों में से एक हैं चामुर्थी घोड़े (ETV Bharat)

3 दिन पहले अश्व प्रदर्शनी का आयोजन

गौरतलब है कि हर साल ये अश्व प्रदर्शनी 3 से 6 नवंबर के बीच में लगती थी, लेकिन इस बार 1 से 3 नवंबर को लगेगी. इस बार अश्व प्रदर्शनी का आयोजन इसलिए जल्दी किया जा रहा है, क्योंकि 11 नवंबर से 14 नवंबर तक अंतरराष्ट्रीय लवी मेला का आयोजन होगा, जिसके लिए पहले से ही स्टॉल लगना शुरू हो जाएंगे. ऐसे में अश्व प्रदर्शनी के देरी से होने वाले आयोजन के चलते स्टॉल लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है. इस बार इस तरह की समस्या न आए, इसलिए जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन पहले अश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है.