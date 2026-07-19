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हिमाचल के इस जिले में बढ़े HIV के मामले, नशे की लत बनी सबसे बड़ी वजह, प्रशासन में मचा हड़कंप!

उपायुक्त ने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले युवाओं में एचआईवी संक्रमण के मामले बढ़ना बेहद चिंता का विषय है.

HIV CASES SHIMLA
शिमला जिले में बढ़ें HIV के मामले (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 4:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एचआईवी (HIV) के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. प्रशासन का कहना है कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर एक ही सिरिंज के इस्तेमाल की वजह से एचआईवी के साथ-साथ हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी के मामले भी बढ़ रहे हैं. इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में मोबिलाइजेशन फॉर एड्स सुरक्षा, जिला सामुदायिक संसाधन समूह और जिला एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीमारी की रोकथाम और जागरूकता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए.

जिले में सामने आए इतने HIV मरीज

बैठक में जिला एड्स कार्यक्रम अधिकारी डॉ. तहसीन ने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) के अनुसार शिमला जिले में 546 एचआईवी संक्रमित लोगों की पहचान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. अब तक स्वास्थ्य विभाग 441 संक्रमित लोगों की पहचान कर चुका है, जबकि 105 लोगों की पहचान अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिले में 119 नए एचआईवी पॉजिटिव मामले सामने आए. इनमें 88 पुरुष, 30 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल हैं. वहीं चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 17 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 12 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर शामिल हैं. विभाग ने अब तक 729 लोगों की एचआईवी जांच की है.

नशा बन रहा संक्रमण की बड़ी वजह

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि इंजेक्शन के माध्यम से नशा करने वाले युवाओं में एचआईवी संक्रमण के मामले बढ़ना बेहद चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि एक ही सिरिंज का बार-बार इस्तेमाल संक्रमण फैलाने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है. यही वजह है कि अब युवाओं के साथ-साथ हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी के मामले भी सामने आ रहे हैं. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों पर विशेष नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि वे नशे जैसी गतिविधियों से दूर रहें. उन्होंने कहा कि नशा केवल एक सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक गंभीर बीमारी है, जिसका समय पर इलाज और परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है.

HIV CASES SHIMLA
बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त उपायुक्त अनुपम कश्यप (DISTRICT ADMINISTRATION SHIMLA)

समय पर जांच और इलाज से संभव है सामान्य जीवन

उपायुक्त ने कहा कि एचआईवी छूने या साथ रहने से नहीं फैलता. संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव नहीं बल्कि सहयोग और संवेदनशीलता की जरूरत. उन्होंने लोगों से समय-समय पर एचआईवी जांच कराने की अपील करते हुए कहा कि यदि संक्रमण का समय रहते पता चल जाए और मरीज नियमित दवा तथा चिकित्सकीय सलाह का पालन करे तो वह सामान्य और स्वस्थ जीवन जी सकता है. बैठक में कहा गया कि जिले में आईजीएमसी, कमला नेहरू अस्पताल, ठियोग, रोहड़ू, रामपुर और सुन्नी सहित कुल सात इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर (ICTC) संचालित किए जा रहे हैं, जहां एचआईवी की जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है.

95-95-95 लक्ष्य हासिल करने पर जोर

बैठक में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के 95-95-95 लक्ष्य पर भी चर्चा हुई. इसके तहत 95 प्रतिशत संक्रमित लोगों की पहचान, उनमें से 95 प्रतिशत को नियमित एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से जोड़ना और उपचार ले रहे 95 प्रतिशत लोगों में वायरस का स्तर नियंत्रित रखना लक्ष्य है. अधिकारियों का कहना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने से एड्स उन्मूलन की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है.

IGMC का OST केंद्र दे रहा नई जिंदगी

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में संचालित ओपिओइड सब्स्टीट्यूशन थेरेपी (OST) केंद्र चिट्टा, हेरोइन और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज में अहम भूमिका निभा रहा है. यहां मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श, मनोसामाजिक सहायता, दवाएं और नियमित फॉलो-अप की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है. उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल लोगों को नशे से बाहर निकालने में मदद कर रहा है, बल्कि इंजेक्शन के जरिए फैलने वाले एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी जैसे संक्रमणों को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. प्रशासन ने लोगों से नशे से दूर रहने, समय पर जांच कराने और जागरूकता अभियान में सहयोग करने की अपील की है.

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