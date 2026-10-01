गांधी के बिना अधूरा है शिमला का इतिहास, 157वीं गांधी जयंती पर जानिए राष्ट्रपिता के शिमला दौरों से जुड़े कई अनसुने किस्से
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कई बार शिमला दौरे पर आए. उन्होंने यहां कई ऐतिहासिक सभाएं की. शिमला से शिवानी कपूर की रिपोर्ट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : October 1, 2026 at 9:06 PM IST
शिमला: देश की आजादी की लड़ाई में शिमला की भूमिका को महज ब्रिटिशकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी के इतिहास तक सीमित नहीं किया जा सकता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिमला से गहरे जुड़ाव के बिना भी शिमला का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अधूरा नजर आता है. गांधी जी ने शिमला की अपनी यात्राओं के दौरान न केवल अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारत की आजादी का मुद्दा मजबूती से उठाया, बल्कि यहां की तत्कालीन व्यवस्थाओं और समस्याओं पर भी बेबाकी से लिखा. अब गांधी जी के शिमला दौरों से जुड़े इन अनसुने पहलुओं को सामने लाने वाले लेखक विनोद भारद्वाज ने रिज मैदान का नाम ‘गांधी मैदान’ करने की मांग उठाई है.
157वीं गांधी जयंती के अवसर पर 'गांधी इन शिमला' पुस्तक के लेखक विनोद भारद्वाज ने बताया कि महात्मा गांधी पहली बार वर्ष 1921 में शिमला आए थे. इसके बाद उन्होंने 1931 में तीन बार, 1939 में दो बार, 1940 में दो बार, 1945 में एक बार और 1946 में अंतिम बार शिमला की यात्रा की. यानी गांधी जी ने अपने जीवनकाल में शिमला की कुल 10 यात्राएं कीं भारद्वाज के मुताबिक गांधी जी के इन शिमला दौरों का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाना था. उन्होंने ब्रिटिश सरकार और तत्कालीन वायसराय के सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मुद्दों को रखा. असहयोग आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुई परिस्थितियां, 1945 का शिमला सम्मेलन और बाद में कैबिनेट मिशन से जुड़े घटनाक्रम में भी गांधी जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही.
शिमला में इन जगहों पर ठहरे थे गांधी
विनोद भारद्वाज ने बताया कि गांधी जी ने शिमला की अपनी यात्राओं के दौरान कई भवनों में प्रवास किया. इनमें से दो स्थान आज भी उनकी यादों को जीवंत रखते हैं. इनमें मैनर विला, जो राजकुमारी अमृत कौर का भवन था, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. वर्ष 1945 में गांधी जी ने यहां करीब 23 दिन का लंबा प्रवास किया था. इसी तरह वर्ष 1940 में गांधी जी चैडविक हाउस में ठहरे थे, जो आज संग्रहालय के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा गांधी जी शांति कुटीर, फर्ग्रोव और अन्य निजी भवनों में भी ठहरे थे. हालांकि इनमें से कुछ भवन अब निजी संपत्ति हैं और कुछ समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुके हैं. फर्ग्रोव भवन, जो रायबहादुर मोहनलाल से जुड़ा था, दो वर्ष पहले अग्निकांड में नष्ट हो गया था.
रिज मैदान पर गांधी जी की ऐतिहासिक जनसभा
विनोद भारद्वाज के अनुसार, गांधी जी की शिमला यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी जनसभाएं हैं. गांधी जी ने 1921 और 1931 में शिमला में जनसभाओं को संबोधित किया था. इनमें रिज मैदान पर 14 मई 1935 को हुई जनसभा को वे ऐतिहासिक मानते हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान रिज मैदान पर आम तौर पर ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े कार्यक्रम ही आयोजित होते थे. ऐसे समय में किसी भारतीय नेता की जनसभा यहां होना अपने आप में बड़ी घटना थी. स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी प्रशासन से अनुमति लेकर गांधी जी की सभा आयोजित करवाई थी. गांधी जी ने 1921 में ईदगाह मैदान में भी जनसभा को संबोधित किया था. भारद्वाज ने कहा कि शिमला में गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए रिज मैदान और ईदगाह मैदान दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है.
'रिज मैदान' का नाम 'गांधी मैदान' करने की मांग
विनोद भारद्वाज ने कहा कि जिस ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी जी ने जनसभा को संबोधित किया था, उसका नाम ‘गांधी मैदान’ किया जाना चाहिए. इससे आने वाली पीढ़ियों को शिमला और महात्मा गांधी के बीच रहे ऐतिहासिक संबंध की जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि गांधी जी से जुड़े भवनों और स्मृतियों का संरक्षण भी जरूरी है, ताकि शिमला में स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत सुरक्षित रह सके.
1921 में गांधी ने शिमला की व्यवस्था पर किया था तीखा प्रहार
विनोद भारद्वाज के मुताबिक गांधी जी की शिमला यात्रा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू वर्ष 1921 में लिखा गया उनका लेख है, जो गुजराती में उनके समाचार पत्र ‘नवजीवन’ में प्रकाशित हुआ था. लेख का शीर्षक था ‘500वीं मंजिल’. इस लेख में गांधी जी ने तत्कालीन शिमला की परिस्थितियों और अंग्रेजी शासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क था कि जिस तरह पांच सौ मंजिल की ऊंचाई पर व्यापार और सामान्य जीवन सहज रूप से नहीं चल सकता, उसी तरह अंग्रेजों का इतनी ऊंचाई पर बैठकर पूरे देश का शासन चलाना भी उचित नहीं है. गांधी जी का मानना था कि शासन को जमीन और आम जनता के करीब होना चाहिए.
1956 में रिज पर लगी थी गांधी जी की प्रतिमा
रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा 2 अक्टूबर 1956 को तत्कालीन पंजाब सरकार द्वारा स्थापित करवाई गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव ने किया था. इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि आने वाली पीढ़ियां गांधी जी के आदर्शों और विचारों को याद रखें और शिमला में उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति का एहसास हमेशा बना रहे. विनोद भारद्वाज ने बताया कि प्रतिमा के पीछे लगे शिलापट्ट पर गांधी जी की शिमला यात्राओं की संख्या गलत दर्ज थी. वर्ष 2021 में अपनी पुस्तक प्रकाशित करने के बाद, उन्होंने सरकार को इस तथ्य से अवगत कराया. इसके बाद प्रशासन द्वारा शिलापट्ट पर गांधी जी की यात्राओं की संख्या को संशोधित करके 10 किया गया.
किसने बनाई गांधी प्रतिमा, आज भी रहस्य
गांधी जी की इस प्रतिमा को किस कलाकार या मूर्तिकार ने बनाया, इसकी जानकारी अब तक स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ सकी है. भारद्वाज का कहना है कि उन्होंने भी इसके बारे में काफी खोज की, लेकिन निर्माता का नाम कहीं से प्रमाणित रूप में नहीं मिल पाया. यह भी कहा जाता है कि प्रतिमा स्थापित करने के लिए तत्कालीन शिमला निवासियों ने चंदा दिया था, लेकिन इसके पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं.
चश्मा चोरी होने के बाद ऊंचा किया गया प्रतिमा का पोडियम
गांधी जी की प्रतिमा से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि प्रतिमा पर लगा उनका चश्मा कई बार चोरी हो जाता था. इसके बाद प्रतिमा के पोडियम को ऊंचा किया गया, ताकि चश्मे तक आसानी से पहुंच न हो सके.
1931 में पैदल चलने पर अड़े गांधी, अंग्रेजों को सताने लगा था भीड़ का डर
विनोद भारद्वाज ने गांधी जी के वर्ष 1931 के शिमला दौरे से जुड़ा एक अनसुना किस्सा भी साझा किया. उस समय गांधी जी 'फर्ग्रोव' में ठहरे थे और उन्होंने घोषणा की थी कि वे वहां पैदल ही जाएंगे. हालांकि, ब्रिटिश प्रशासन को आशंका थी कि गांधी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ जाएंगे और उनका यह विशाल काफिला माल रोड से होकर गुजरेग. इसी डर से प्रशासन ने उन्हें कार से जाने की अनुमति दे दी. गांधी जी की कार कोर्ट रोड होते हुए हाईकोर्ट के पास स्थित फर्ग्रोव तक पहुंची. इस घटनाक्रम को लेकर ब्रिटिश हुकूमत के भीतर भारी नाराजगी देखी गई और लंदन स्थित हाउस ऑफ कॉमन्स में भी यह सवाल उठाया गया कि शिमला में गांधी जी की कार को प्रवेश की अनुमति क्यों दी गई? भारद्वाज के अनुसार, ब्रिटिश प्रशासन ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि उस समय जुब्बल के राजा की बेटी की बारात को शिमला में आने की अनुमति दी गई थी, और उसी के साथ गांधी जी को भी वहां आने की अनुमति दी गई. भारद्वाज ने कहा कि गांधी जी के शिमला से जुड़े ये प्रसंग सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये इस शहर की पहचान और स्वतंत्रता आंदोलन की गौरवशाली विरासत का हिस्सा हैं. इसलिए गांधी जी से जुड़े इन ऐतिहासिक स्थलों और स्मृतियों का संरक्षण बेहद जरूरी है, ताकि शिमला में उनके पदचिह्न आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर प्रेरित करते रहें.
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