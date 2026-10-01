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गांधी के बिना अधूरा है शिमला का इतिहास, 157वीं गांधी जयंती पर जानिए राष्ट्रपिता के शिमला दौरों से जुड़े कई अनसुने किस्से

शिमला से गांधी जी का था गहरा नाता ( ETV BHARAT )

शिमला: देश की आजादी की लड़ाई में शिमला की भूमिका को महज ब्रिटिशकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी के इतिहास तक सीमित नहीं किया जा सकता. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शिमला से गहरे जुड़ाव के बिना भी शिमला का स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास अधूरा नजर आता है. गांधी जी ने शिमला की अपनी यात्राओं के दौरान न केवल अंग्रेजी हुकूमत के सामने भारत की आजादी का मुद्दा मजबूती से उठाया, बल्कि यहां की तत्कालीन व्यवस्थाओं और समस्याओं पर भी बेबाकी से लिखा. अब गांधी जी के शिमला दौरों से जुड़े इन अनसुने पहलुओं को सामने लाने वाले लेखक विनोद भारद्वाज ने रिज मैदान का नाम ‘गांधी मैदान’ करने की मांग उठाई है.

157वीं गांधी जयंती के अवसर पर 'गांधी इन शिमला' पुस्तक के लेखक विनोद भारद्वाज ने बताया कि महात्मा गांधी पहली बार वर्ष 1921 में शिमला आए थे. इसके बाद उन्होंने 1931 में तीन बार, 1939 में दो बार, 1940 में दो बार, 1945 में एक बार और 1946 में अंतिम बार शिमला की यात्रा की. यानी गांधी जी ने अपने जीवनकाल में शिमला की कुल 10 यात्राएं कीं भारद्वाज के मुताबिक गांधी जी के इन शिमला दौरों का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाना था. उन्होंने ब्रिटिश सरकार और तत्कालीन वायसराय के सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े मुद्दों को रखा. असहयोग आंदोलन, द्वितीय विश्व युद्ध से पैदा हुई परिस्थितियां, 1945 का शिमला सम्मेलन और बाद में कैबिनेट मिशन से जुड़े घटनाक्रम में भी गांधी जी की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही. 'गांधी इन शिमला' पुस्तक के लेखक विनोद भारद्वाज के साथ खास बातचीत (ETV BHARAT) शिमला में इन जगहों पर ठहरे थे गांधी विनोद भारद्वाज ने बताया कि गांधी जी ने शिमला की अपनी यात्राओं के दौरान कई भवनों में प्रवास किया. इनमें से दो स्थान आज भी उनकी यादों को जीवंत रखते हैं. इनमें मैनर विला, जो राजकुमारी अमृत कौर का भवन था, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. वर्ष 1945 में गांधी जी ने यहां करीब 23 दिन का लंबा प्रवास किया था. इसी तरह वर्ष 1940 में गांधी जी चैडविक हाउस में ठहरे थे, जो आज संग्रहालय के रूप में जाना जाता है. इसके अलावा गांधी जी शांति कुटीर, फर्ग्रोव और अन्य निजी भवनों में भी ठहरे थे. हालांकि इनमें से कुछ भवन अब निजी संपत्ति हैं और कुछ समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुके हैं. फर्ग्रोव भवन, जो रायबहादुर मोहनलाल से जुड़ा था, दो वर्ष पहले अग्निकांड में नष्ट हो गया था. रिज मैदान पर गांधी जी की ऐतिहासिक जनसभा विनोद भारद्वाज के अनुसार, गांधी जी की शिमला यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी जनसभाएं हैं. गांधी जी ने 1921 और 1931 में शिमला में जनसभाओं को संबोधित किया था. इनमें रिज मैदान पर 14 मई 1935 को हुई जनसभा को वे ऐतिहासिक मानते हैं. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान रिज मैदान पर आम तौर पर ब्रिटिश शाही परिवार से जुड़े कार्यक्रम ही आयोजित होते थे. ऐसे समय में किसी भारतीय नेता की जनसभा यहां होना अपने आप में बड़ी घटना थी. स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी प्रशासन से अनुमति लेकर गांधी जी की सभा आयोजित करवाई थी. गांधी जी ने 1921 में ईदगाह मैदान में भी जनसभा को संबोधित किया था. भारद्वाज ने कहा कि शिमला में गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए रिज मैदान और ईदगाह मैदान दोनों का अपना ऐतिहासिक महत्व है. शिमला दौरे के दौरान महात्मा गांधी (@Indian-Institute-of-Advanced-Study) 'रिज मैदान' का नाम 'गांधी मैदान' करने की मांग विनोद भारद्वाज ने कहा कि जिस ऐतिहासिक रिज मैदान पर गांधी जी ने जनसभा को संबोधित किया था, उसका नाम ‘गांधी मैदान’ किया जाना चाहिए. इससे आने वाली पीढ़ियों को शिमला और महात्मा गांधी के बीच रहे ऐतिहासिक संबंध की जानकारी मिलेगी. उन्होंने कहा कि गांधी जी से जुड़े भवनों और स्मृतियों का संरक्षण भी जरूरी है, ताकि शिमला में स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत सुरक्षित रह सके.