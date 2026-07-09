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शिमला में बारिश का कहर, ऑकलैंड टनल के पास डंगा गिरा, पांच वाहन क्षतिग्रस्त

शिमला के ऑकलैंड टनल के पास गिरा डंगा ( ETV BHARAT )

शिमला: प्रदेश की राजधानी शिमला में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनने लगी है. दो दिनों से जारी बारिश के बीच गुरुवार को ऑकलैंड टनल के पास अग्रवाल धर्मशाला के समीप एक डंगा अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे में वहां खड़े पांच वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. राहत की बात यह रही कि घटना के समय मौके पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

डंगा गिरते ही नीचे आ गिरीं गाड़ियां

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भारी बारिश के कारण डंगा कमजोर हो गया था. अचानक उसका एक हिस्सा धंस गया, जिससे ऊपर खड़े दो वाहन नीचे की ओर खिसक गए और नीचे खड़ी तीन अन्य गाड़ियों पर जा गिरे. हादसे के साथ ही भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर फैल गए, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

डंगा गिरने से पांच वाहन क्षतिग्रस्त (ETV BHARAT)

मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम

घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने तुरंत सड़क से मलबा हटाने का कार्य शुरू किया और यातायात को सामान्य कराया. साथ ही क्षतिग्रस्त वाहनों का भी आकलन किया जा रहा है. नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने बताया कि डंगा गिरने से कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है. मलबा हटाकर सड़क पर आवाजाही फिर से बहाल कर दी गई है.