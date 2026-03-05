गुड़िया रेप एंड मर्डर केस: दोषी नीलू की अपील पर सुनवाई टली, अब इस दिन होगी हियरिंग
हिमाचल की बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस मामले में दोषी की अपील पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 9:03 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टल गई है. प्रार्थी नीलू ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है. हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर सुनवाई हुई.
हिाचल प्रदेश को दहलाने वाले इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने 4 जुलाई 2017 को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली गुड़िया से दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोंट कर हत्या कर दी थी. जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि गुड़िया व आरोपी के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी. साथ ही दोनों के बीच हाथापाई हुई थी.
हालांकि, इस जघन्य मामले के आने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था. उस समय 13 जुलाई 2017 को स्थानीय पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लिया है. बाद में एक कथित आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी. फिर बवाल के बाद जांच सीबीआई को दी गई.
हाईकोर्ट द्वारा मामला सीबीआई को सौंपने के बाद एजेंसी ने पुलिस द्वारा घोषित आरोपियों को डिस्चार्ज करने को कहा था. स्थानीय पुलिस की जांच के दौरान पकड़े गए एक आरोपी सूरज की 19 जुलाई की रात को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी. इस बात का भी खुलासा हुआ था कि 2 लोगों के बयानों के आधार पर पांच लोगों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन सीबीआई जांच के दौरान ये दोनों अपने उस बयान से मुकर गए थे, जो उन्होंने स्थानीय पुलिस के समक्ष दर्ज करवाये थे.
स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों के पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस रिपोर्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ओसीलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग व कंप्रिहेंसिव फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल रिपोर्ट से भी इस बात का खुलासा हुआ था कि इन लोगों को गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था. जांच के बाद सीबीआई कोर्ट शिमला में ट्रायल हुआ और नीलू को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ दोषी ने अपील की हुई है.
ये भी पढ़ें: 33.53 करोड़ में नीलाम हुआ हिमाचल का ये स्टेट एंट्री टैक्स बैरियर, ई-बिडिंग से पहली बार लगी बोली