गुड़िया रेप एंड मर्डर केस: दोषी नीलू की अपील पर सुनवाई टली, अब इस दिन होगी हियरिंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया रेप व निर्मम हत्या के दोषी नीलू चरानी की अपील पर सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टल गई है. प्रार्थी नीलू ने खुद को दोषी ठहराने और उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की हुई है. हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष इस अपील पर सुनवाई हुई.

हिाचल प्रदेश को दहलाने वाले इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक अनिल कुमार उर्फ नीलू चरानी ने 4 जुलाई 2017 को दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली गुड़िया से दुष्कर्म करने के बाद उसका गला घोंट कर हत्या कर दी थी. जांच के दौरान इस बात का भी खुलासा हुआ था कि गुड़िया व आरोपी के बीच गुड़िया के ऊपर थूकने को लेकर कहासुनी हुई थी. साथ ही दोनों के बीच हाथापाई हुई थी.

हालांकि, इस जघन्य मामले के आने आने के बाद स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर 5 लोगों को हिरासत में लिया था. उस समय 13 जुलाई 2017 को स्थानीय पुलिस ने इस बात का खुलासा प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से किया था कि उन्होंने 5 लोगों को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हिरासत में ले लिया है. बाद में एक कथित आरोपी की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी. फिर बवाल के बाद जांच सीबीआई को दी गई.