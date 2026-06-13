नहीं देखी होगी सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई, हारमोनियम की धुन पर दो दूनी चार सीख रहे बच्चे, मैथ और हैल्थ का डबल डोज
शिमला के सरकारी स्कूल ने पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए अनोखा तरीका खोजा है. इससे शिक्षा और फिटनेस का बेहतरीन समन्वय दिख रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 3:37 PM IST
शिमला: शिमला में एक स्कूल बच्चों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ उनका स्वास्थ्यवर्धन भी करता है. स्कूल ने पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजेदार और रोचक बना दिया है. इससे बच्चे पढ़ने के साथ साथ व्यायाम भी कर रहे हैं. बच्चे भी इसमें काफी रूचि ले रहे हैं.
कहते हैं शिक्षक दीपक की तरह से जलकर छात्रों को रास्ता दिखता है. इसी ज्ञान रूपी दीपक की लौ से अंधेरे को चीरते हुए शिक्षकों ने पढ़ाई का एक नया तरीका इजाद किया है. शिमला के एक सरकारी स्कूल से एक वीडियो सामने आया है, जहां स्कूल की पढ़ाई को रोचक बनाने का अंदाज़ लोगों को खूब पसंद आ रहा है. विद्यालय में बच्चे पहाड़ों को लयबद्ध तरीके से गाते हुए शारीरिक व्यायाम भी करवाए जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई और फिटनेस का सुंदर समन्वय देखने को मिल रहा है. पढ़ाई और बच्चों को पहाड़े याद दिलाने का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है. पहाड़े याद करने से बच्चे पहले ही डरते हैं और कई बार बच्चे इन्हें बार बार याद करके भी भूल जाते हैं, लेकिन पहाड़े इस तरीके से याद करने का ये तरीका लोगों को खूब पसंद आ रहा है.
खूब पसंद आ रहा अंदाज
स्कूल में पारंपरिक रटने की पद्धति की बजाय खेल-खेल में सीखने पर विशेष जोर दिया जा रहा है. बच्चे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ गणित के पहाड़े दोहराते हैं और साथ-साथ शारीरिक गतिविधियों में भी भाग लेते हैं. इससे न केवल उनकी गणिती की समझ मजबूत हो रही है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य और एकाग्रता में भी सुधार हो रहा है.
पढ़ाई में बढ़ती है बच्चों की रूचि
शिक्षकों का मानना है कि जब सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाया जाता है, तो बच्चे विषयों को आसानी से समझते हैं और उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि भी बढ़ती है. स्कूल का यह नवाचार विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. बच्चों का जोश, अनुशासन और सीखने का यह अनोखा अंदाज शिक्षा के साथ-साथ फिटनेस का भी संदेश दे रहा है. स्कूल का ये प्रयास दर्शाता है कि यदि पढ़ाई को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो शिक्षा वास्तव में एक उत्सव बन सकती है.
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