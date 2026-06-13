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नहीं देखी होगी सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई, हारमोनियम की धुन पर दो दूनी चार सीख रहे बच्चे, मैथ और हैल्थ का डबल डोज

संगीत की धुन पर पहाड़े सीख रहे बच्चे ( ETV Bharat )