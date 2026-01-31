सरकारी राशन की दुकान पाने का सुनहरा मौका, 20 फरवरी तक करें आवेदन
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
शिमला: शिमला जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिला शिमला में कुल 15 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी. इसके लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी. उन्होंने बताया कि यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन वितरण को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है.
इन क्षेत्रों में खुलेंगी नई उचित मूल्य की दुकानें
जारी अधिसूचना के अनुसार विकास खण्ड रामपुर में ग्राम पंचायत दरकाली के स्थान दरकाली, ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नंबर 3, ग्राम पंचायत काशापाट के ग्राम काशापाट वार्ड नंबर 1 तथा ग्राम पंचायत झाकड़ी के ग्राम झाकड़ी वार्ड नंबर 9 में दुकानें प्रस्तावित हैं. विकास खण्ड जुब्बल में ग्राम पंचायत गिलटाढ़ी के स्थान गिलदाढ़ी, ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान तथा ग्राम पंचायत नन्दपूर के स्थान नन्दपूर में नई दुकानें खोली जाएंगी.
शिमला शहर के वार्ड नंबर 34 कनलोग में भी एक नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाएगी. इसके अलावा विकास खण्ड ठियोग में ग्राम पंचायत कलीण्ड के ग्राम वजैती, ग्राम पंचायत सन्धु के ग्राम रुन्कली और ग्राम पंचायत क्यारटु के स्थान क्यारटु वार्ड नंबर 2 (टिक्कर लणु) को शामिल किया गया है.
विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत खमाडी के ग्राम खमाडी, विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत बड़ागांव के ग्राम सराहन और ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड नंबर 5 तथा विकास खण्ड चौपाल के ग्राम पंचायत सरैन के स्थान सरैन वार्ड नंबर 7 में भी दुकानें खोली जाएंगी.
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया
जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है. इच्छुक आवेदक emerginghimachal.hp.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे.
योग्यता और आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो तो उच्च शिक्षा प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति का विवरण, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, शिक्षित बेरोजगार, विधवा या एकल नारी, बीपीएल, एससी, ओबीसी और एसटी श्रेणी से संबंधित प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे. पंचायत द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र और किसी भी निर्वाचित पद पर न होने संबंधी शपथ पत्र भी आवश्यक है.
अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
अधिक जानकारी या औपचारिकताओं के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा दूरभाष नंबर 0177-2657022 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
