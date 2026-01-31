ETV Bharat / state

सरकारी राशन की दुकान पाने का सुनहरा मौका, 20 फरवरी तक करें आवेदन

शिमला: शिमला जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. जिला शिमला में कुल 15 स्थानों पर नई उचित मूल्य की दुकानें खोली जाएंगी. इसके लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह जानकारी जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेंद्र कुमार धीमान ने दी. उन्होंने बताया कि यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राशन वितरण को और अधिक सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है.

इन क्षेत्रों में खुलेंगी नई उचित मूल्य की दुकानें

जारी अधिसूचना के अनुसार विकास खण्ड रामपुर में ग्राम पंचायत दरकाली के स्थान दरकाली, ग्राम पंचायत शिंगला के ग्राम उमरी वार्ड नंबर 3, ग्राम पंचायत काशापाट के ग्राम काशापाट वार्ड नंबर 1 तथा ग्राम पंचायत झाकड़ी के ग्राम झाकड़ी वार्ड नंबर 9 में दुकानें प्रस्तावित हैं. विकास खण्ड जुब्बल में ग्राम पंचायत गिलटाढ़ी के स्थान गिलदाढ़ी, ग्राम पंचायत झगटान के स्थान झगटान तथा ग्राम पंचायत नन्दपूर के स्थान नन्दपूर में नई दुकानें खोली जाएंगी.

शिमला शहर के वार्ड नंबर 34 कनलोग में भी एक नई उचित मूल्य की दुकान आवंटित की जाएगी. इसके अलावा विकास खण्ड ठियोग में ग्राम पंचायत कलीण्ड के ग्राम वजैती, ग्राम पंचायत सन्धु के ग्राम रुन्कली और ग्राम पंचायत क्यारटु के स्थान क्यारटु वार्ड नंबर 2 (टिक्कर लणु) को शामिल किया गया है.

विकास खण्ड ननखड़ी के ग्राम पंचायत खमाडी के ग्राम खमाडी, विकास खण्ड नारकण्डा के ग्राम पंचायत बड़ागांव के ग्राम सराहन और ग्राम पंचायत खनेटी के ग्राम खनेटी वार्ड नंबर 5 तथा विकास खण्ड चौपाल के ग्राम पंचायत सरैन के स्थान सरैन वार्ड नंबर 7 में भी दुकानें खोली जाएंगी.

आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया