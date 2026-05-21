छेड़खानी कर रहे मनचले का युवती ने उतारा 'भूत', बीच सड़क पर की जमकर धुनाई, FIR दर्ज
शिमला में घर जा रही एक युवती को छेड़ना आरोपी को पड़ा भारी. युवती ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 4:32 PM IST|
Updated : May 21, 2026 at 5:04 PM IST
शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लड़की से छेड़खानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला शिमला से जहां सड़क पर जा रही एक युवती के पीछे एक मनचला पड़ गया और छेड़खानी करने लगा. जिससे परेशान युवती ने पहले मनचले की जमकर धुनाई की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस दौरान युवती ने आरोपी की जमकर क्लास भी लगाई. मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक युवती ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए दिनदहाड़े उसका पीछा व छेड़खानी कर रहे एक युवक की हरकतों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवती की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.
मामला शिमला जिला के चौपाल उपमंडल का है. यहां एक युवती सड़क से पैदल अपने घर जा रही थी. घर से कुछ ही दूरी पहले एक युवक बाइक लेकर उसके पीछे लग गया. आरोप है कि युवक बार-बार बाइक घुमाकर युवती के पास आ रहा था और उसे बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहा था. बीच सड़क पर लगातार पीछा किए जाने से युवती घबरा जरूर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी.
युवती ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और कैमरा ऑन कर युवक की वीडियो बनानी शुरू कर दी. वीडियो बनते ही आरोपी युवक के हावभाव बदल गए. वह कैमरे से बचने की कोशिश करने लगा और युवती को दीदी बोलकर वहां से निकलने की जल्दबाजी करने लगा. इसी दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ अन्य वाहन चालकों ने भी गाड़ियां रोक दीं. लोगों की नजरें अपने ऊपर पड़ती देख युवक घबरा गया.
इस दौरान युवती ने आरोपी को पकड़ा और जमकर थप्पड़ बरसाएं. वहीं, युवती ने पूछा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई छेड़खानी करने की. अकेली लड़की को देखकर छेड़खानी करता है. इस दौरान युवती ने युवक का वीडियो बना लिया. अब पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
इलाके में इस बात की चर्चा है कि अगर युवती ने समय रहते मोबाइल कैमरा ऑन नहीं किया होता तो आरोपी अपने मनसूबों में कामयाब भी हो सकता था. यही वजह है कि लोग युवती की समझदारी और हिम्मत को बड़ी मिसाल बता रहे हैं. घटना सामने आने के बाद जिला पुलिस शिमला ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है. पुलिस थाना चौपाल में आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस के अनुसार आरोपी एक प्रवासी युवक है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बताया, 'महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह गंभीर है. युवती के साथ अशोभनीय हरकत का मामला सामने आते ही पुलिस ने तत्काल एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है. दोषी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी'.
रामपुर में महिला को परेशान करने वाला आरोपी गिरफ्तार
वहीं, बीते दिन रामपुर में एक महिला का लगातार पीछा करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि युवक एक महिला का पीछा कर उसे ऑनलाइन माध्यमों से भी परेशान कर रहा था. आरोपी के खिलाफ विभिन्न राज्यों में पहले से भी स्टॉकिंग और पीछा करने के कई मामले दर्ज बताए जा रहे हैं.
जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कोटखाई में 7 मई 2026 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 351(2) के तहत एक महिला की लिखित शिकायत पर मामला दर्ज किया गया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लखनऊ निवासी आरोपी प्रशांत शेखर सिंह उसे लगातार व्हाट्सएप संदेश, फोन कॉल और अन्य माध्यमों से परेशान कर रहा था.
पीड़ित महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले से ही विभिन्न राज्यों में स्टॉकिंग से संबंधित पांच एफआईआर दर्ज हैं, जिनमें दो मामले थाना कोटखाई से जुड़े हुए हैं. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी.
पुलिस जांच के दौरान 19 मई 2026 को आरोपी को पूछताछ के लिए थाना कोटखाई लाया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी पहले भी इसी प्रकार के मामलों में संलिप्त रहा है. हाल ही में जेल से रिहा होने के बावजूद वह पीड़िता से दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहा था. वह महिला को व्हाट्सएप कॉल, मैसेज भेजकर और अन्य माध्यमों से परेशान करने का प्रयास कर रहा था.
पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अब आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. मामले की आगामी जांच जारी है.
सरकाघाट में हुई थी कॉलेज छात्रा की हत्या
वहीं, बता दें कि कुछ दिन पहले मंडी जिला के सरकाघाट में भी कॉलेज जा रही एक छात्रा के साथ दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी. आरोप है कि बीच रास्ते में एक स्थानीय युवक ने छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी थी. उस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. इस वारदात को अंजाम देने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में है.
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