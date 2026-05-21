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छेड़खानी कर रहे मनचले का युवती ने उतारा 'भूत', बीच सड़क पर की जमकर धुनाई, FIR दर्ज

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में इन दिनों लड़की से छेड़खानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला शिमला से जहां सड़क पर जा रही एक युवती के पीछे एक मनचला पड़ गया और छेड़खानी करने लगा. जिससे परेशान युवती ने पहले मनचले की जमकर धुनाई की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस दौरान युवती ने आरोपी की जमकर क्लास भी लगाई. मामले में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक युवती ने सूझबूझ और हिम्मत दिखाते हुए दिनदहाड़े उसका पीछा व छेड़खानी कर रहे एक युवक की हरकतों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग युवती की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वहीं, पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

मामला शिमला जिला के चौपाल उपमंडल का है. यहां एक युवती सड़क से पैदल अपने घर जा रही थी. घर से कुछ ही दूरी पहले एक युवक बाइक लेकर उसके पीछे लग गया. आरोप है कि युवक बार-बार बाइक घुमाकर युवती के पास आ रहा था और उसे बाइक पर बैठाने की कोशिश कर रहा था. बीच सड़क पर लगातार पीछा किए जाने से युवती घबरा जरूर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी.

युवती ने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और कैमरा ऑन कर युवक की वीडियो बनानी शुरू कर दी. वीडियो बनते ही आरोपी युवक के हावभाव बदल गए. वह कैमरे से बचने की कोशिश करने लगा और युवती को दीदी बोलकर वहां से निकलने की जल्दबाजी करने लगा. इसी दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ अन्य वाहन चालकों ने भी गाड़ियां रोक दीं. लोगों की नजरें अपने ऊपर पड़ती देख युवक घबरा गया.

इस दौरान युवती ने आरोपी को पकड़ा और जमकर थप्पड़ बरसाएं. वहीं, युवती ने पूछा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई छेड़खानी करने की. अकेली लड़की को देखकर छेड़खानी करता है. इस दौरान युवती ने युवक का वीडियो बना लिया. अब पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इलाके में इस बात की चर्चा है कि अगर युवती ने समय रहते मोबाइल कैमरा ऑन नहीं किया होता तो आरोपी अपने मनसूबों में कामयाब भी हो सकता था. यही वजह है कि लोग युवती की समझदारी और हिम्मत को बड़ी मिसाल बता रहे हैं. घटना सामने आने के बाद जिला पुलिस शिमला ने मामले में तुरंत कार्रवाई की है. पुलिस थाना चौपाल में आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस के अनुसार आरोपी एक प्रवासी युवक है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.