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शिमला में भीषण सड़क हादसा, कार चालक घायल, माता पिता व दादी ने तोड़ा दम

शिमला: राजधानी शिमला के समीप घण्डल में गुरुवार दोपहर हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा HRTC की इलेक्ट्रिक बस और एक ऑल्टो कार के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर के कारण हुआ. जानकारी के अनुसार, दोपहर करीब 2 बजे बागी पुल से शिमला आ रही HRTC बस और शिमला से अर्की की तरफ जा रही कार के बीच घण्डल के पास सीधी भिड़ंत हो गई. हादसे के समय कार में चार लोग सवार थे, जो अर्की तहसील के गांव फांजी के रहने वाले थे. मृतकों की पहचान दयानंद (57), हेमलता (52) और विद्या देवी (75) के रूप में हुई है.

टक्कर के बाद सभी घायलों को IGMC शिमला ले जाया जा रहा था, लेकिन तीन लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया. हादसे में घायल चौथे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी धामी की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और दोनों वाहनों की टक्कर कैसे हुई, पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है.

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