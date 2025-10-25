जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आगाज, देश-विदेश से 60 पैराग्लाइडर्स ने लिया हिस्सा
हिमाचल प्रदेश के जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया. सीएम मीडिया एडवाइजर नंरेश चौहान ने इसका शुभारंभ किया.
शिमला: जुन्गा में शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का आज (25 अक्टूबर) से आयोजन किया जा रहा है. यह फेस्टिवल चार दिन तक चलेगा. इसमें देश-विदेश के 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं. कार्यक्रम की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नंरेश चौहान ने हरी झंडी दिखा कर किया.
वहीं, मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने आयोजकों को बधाई दी. इस मौके पर नरेश चौहान ने कहा, 'इस तरह के आयोजन से पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा. इसमें दस राज्यों और सात देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं. प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप करना बड़ी चुनौती वाला काम है. इस तरह के आयोजन से शिमला ओर इस क्षेत्रो को काफी फायदा होगा. साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री खुद यहां आने वाले थे, लेकिन कैबिनेट की वजह से वे नहीं आ पाए. सरकार का पूरा सहयोग आयोजकों को है'.
गौरतलब है कि शिमला के जुन्गा में यह तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. इस बार पैराग्लाइडिंग का प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है. इस मौके पर 60 से अधिक लघु सूक्ष्म एवम स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए लगाया गया है. साथ ही संस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है. रविवार को शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में ग्रेट खली भी शिकरत कर रहे है.
ग्लाइड इन के सीईओ अरुण रावत ने कहा, "जुन्गा में तीसरी बार फ्लाइंग फेटसिवल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमे देश विदेश से 60 पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे है. इस बार प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है. प्रतिभागियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है".
शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजित प्रतियोगिता को अलग करार दिया. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग का प्री पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया जा रहा है. यहां खूबसूरत वादियों के बीच पैराग्लाइडिंग करना अनूठा अनुभव है. इस तरह के आयोजन से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही इलाके के लोगों के लिए भी स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे. प्रतिभागियों का कहना है कि यहां 5 मिनट का फ्लाइंग है, जो काफी रोमांच भरा है.
बड़ा हादसा टला, पैराग्लाइडर गिरा
शिमला के जुन्गा में पैराग्लाइडर हादसे का शिकार होते-होते बच गया. टैक ऑफ के बाद ग्लाइडर बैलेंस खो बैठा और लैंडिंग प्वाइंट में आकर गिर गया. गनीमत ये रही कि ग्लाइडर किसी पेड़ में नहीं फंसा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. ग्लाइडर को हल्की चोटें आई है.
