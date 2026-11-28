'सुख आश्रय' के 26 बच्चों के लिए यादगार बना शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग कर खिल उठे बच्चों चेहरे
फ्लाइंग फेस्टिवल में मनोरंजन और रोमांच के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता पर भी जोर दिया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 1:55 PM IST
शिमला: शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2026 इन दिनों रोमांच और पर्यटन के साथ सामाजिक सरोकारों का भी संदेश दे रहा है. इस आयोजन में पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग का अनुभव मिल रहा है, तो वहीं जरूरतमंद बच्चों और युवा प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया जा रहा है. फेस्टिवल के तहत 'सुख आश्रय योजना' के 26 बच्चों को पैराग्लाइडिंग करवाई गई. इसके अलावा आयोजन में चिट्टा और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया.
दरअसल, 'सुख आश्रय योजना' के 26 बच्चों को शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया था. यहां बच्चों ने उत्सव का आनंद लिया और उन्हें पैराग्लाइडिंग का अनुभव भी करवाया गया. बच्चों के लिए आसमान में उड़ान भरने का यह मौका बेहद खास रहा. उन्होंने इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री और फेस्टिवल के आयोजकों का आभार जताया. बच्चों ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा.
15 वर्षीय साइकिलिस्ट ने पिंजौर से जुंगा तक तय किया सफर
फेस्टिवल में पिंजौर के 15 वर्षीय छात्र लगदंबा ने भी सबका ध्यान खींचा. नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले लगदंबा ने पिंजौर से जुंगा तक साइकिल चलाकर अपनी प्रतिभा और हौसले का परिचय दिया. वह 29 नवंबर को होने वाले साइक्लोथॉन में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं. आयोजकों ने उनके साहस और समर्पण की सराहना की.
चिट्टा और नशे के खिलाफ दिया जागरूकता संदेश
फ्लाइंग फेस्टिवल में मनोरंजन और रोमांच के साथ नशे के खिलाफ जागरूकता पर भी जोर दिया गया. रेडियो, टीवी और थिएटर कलाकार तरुणा मिश्रा ने चिट्टा और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता वीडियो और काउंसलिंग संदेश प्रस्तुत किए. उन्होंने युवाओं को सिंथेटिक ड्रग्स से दूर रहने का संदेश दिया. तरुणा मिश्रा महिला मंचों और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नशा विरोधी अभियान से भी जुड़ी हुई हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए. राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर तैनात रहीं. इन टीमों ने आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए.
29 नवंबर को होगा साइक्लोथॉन
शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल के सीईओ अरुण रावत ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सरकारी विभागों और एजेंसियों का आभार जताया. उन्होंने विशेष रूप से एमएसएमई और पर्यटन विभाग के सहयोग की सराहना की. फेस्टिवल के तहत 29 नवंबर को साइक्लोथॉन आयोजित किया जाएगा. आयोजकों ने लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की है. यह आयोजन साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ सामुदायिक सहभागिता, समावेशिता और सामाजिक जागरूकता का संदेश भी दे रहा है.
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