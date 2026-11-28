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'सुख आश्रय' के 26 बच्चों के लिए यादगार बना शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल, पैराग्लाइडिंग कर खिल उठे बच्चों चेहरे

शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2026 ( ETV BHARAT )

शिमला: शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2026 इन दिनों रोमांच और पर्यटन के साथ सामाजिक सरोकारों का भी संदेश दे रहा है. इस आयोजन में पर्यटकों को पैराग्लाइडिंग का अनुभव मिल रहा है, तो वहीं जरूरतमंद बच्चों और युवा प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दिया जा रहा है. फेस्टिवल के तहत 'सुख आश्रय योजना' के 26 बच्चों को पैराग्लाइडिंग करवाई गई. इसके अलावा आयोजन में चिट्टा और नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया.

दरअसल, 'सुख आश्रय योजना' के 26 बच्चों को शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया था. यहां बच्चों ने उत्सव का आनंद लिया और उन्हें पैराग्लाइडिंग का अनुभव भी करवाया गया. बच्चों के लिए आसमान में उड़ान भरने का यह मौका बेहद खास रहा. उन्होंने इस अवसर के लिए मुख्यमंत्री और फेस्टिवल के आयोजकों का आभार जताया. बच्चों ने कहा कि यह अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा.