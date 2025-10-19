ETV Bharat / state

शिमला में भीषण अग्निकांड, 10 कमरों का मकान जलकर राख, ठंड में बेघर हुआ परिवार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अग्निकांड की ये घटना रविवार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की है. जब आंध्रा गांव में चमन लाल के घर में अचानक से आग लग गई. आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि देखते ही देखते आग ने पूरे घर में फैल गई. चंद मिनटों में ही आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. वहीं, आग लगने से चमन लाल का 10 कमरों का मकान जलकर खाक हो गया. इस अग्निकांड के कारण पूरा परिवार बेघर हो गया है. अब इस परिवार को खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है.

शिमला: शिमला जिले में आज भीषण अग्निकांड हुआ. उपमंडल रोहड़ू के चिड़गांव ब्लॉक के आंध्र गांव में रविवार को 10 कमरों का एक मकान जलकर राख हो गया. ये मकान चमन लाल मिस्त्री का था. गनीमत रही कि इस अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

शिमला अग्निकांड (ETV Bharat)

पानी की किल्लत से फैलती गई आग

ग्रामीणों ने बताया कि ये क्षेत्र सुखी धार वाला है. यहां पर पानी की किल्लत रहती है और मकान भी लकड़ी का बना हुआ था. जिसके कारण मकान में लगी आग तेजी से फैल गई और पूरे घर को जलाकर राख कर डाला. इस दौरान परिवार और ग्रामीणों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी की कमी के कारण वे आग पर काबू नहीं पा सके और आग तेजी से फैलती गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन व फायर ब्रिगेड को दी. जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और घर आग की भेंट चढ़ चुका था. स्थानीय प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.