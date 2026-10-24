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सुबह-सुबह 3 सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी, भीषण अग्निकांड ने छीना आशियाना

रामपुर अग्निकांड में एक मकान जलकर राख ( ETV Bharat )

रामपुर: हिमचाल में एक ओर जहां सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा. वहीं, शिमला जिले के रामपुर बुशहर की ग्राम पंचायत लालसा में एक परिवार के सिर से छत छिन गई है. यहां आज सुबह-सुबह सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है. शनिवार सुबह करीब सात बजे एक मकान में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ. आग इतनी भयानक थी कि मकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. घटना के दौरान तीन गैस सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस अग्निकांड के कारण प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

मकान में आग लगने के साथ 3 सिलेंडर ब्लास्ट