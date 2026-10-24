सुबह-सुबह 3 सिलेंडर फटने से मची अफरा-तफरी, भीषण अग्निकांड ने छीना आशियाना
भीषण आग की भेंट चढ़ा मकान, अंदर रखा सारा सामान जलकर राख, प्रभावित परिवार को बड़ा आर्थिक नुकसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 6:30 PM IST
रामपुर: हिमचाल में एक ओर जहां सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा. वहीं, शिमला जिले के रामपुर बुशहर की ग्राम पंचायत लालसा में एक परिवार के सिर से छत छिन गई है. यहां आज सुबह-सुबह सिलेंडर ब्लास्ट की घटना सामने आई है. शनिवार सुबह करीब सात बजे एक मकान में भीषण आग लगने से भारी नुकसान हुआ. आग इतनी भयानक थी कि मकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. घटना के दौरान तीन गैस सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस अग्निकांड के कारण प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.
मकान में आग लगने के साथ 3 सिलेंडर ब्लास्ट
ग्राम पंचायत लालसा की प्रधान संगीता शर्मा ने बताया कि आग लगने की यह घटना पीडब्ल्यूडी से रिटायर कर्मचारी देव राज शर्मा के मकान में हुई है. इस मकान में उनके भाई जनक राज शर्मा भी अपने परिवार के साथ रहते थे. शनिवार सुबह अचानक मकान में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे घर के अंदर रखा सामान इसकी चपेट में आ गया. इस दौरान मकान के अंदर रखे तीन सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए.
कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू
घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग रामपुर, राजस्व विभाग रामपुर और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे. संबंधित विभागों के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. हालांकि आग इतनी तेजी से फैली कि मकान में रखा सामान बचाया नहीं जा सका, जिससे परिवार को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. अग्निकांड के बाद प्रभावित परिवार के सामने घरेलू जरूरतों को पूरा करने और रहने की व्यवस्था करने की चुनौती खड़ी हो गई है. वहीं, घटना की सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए कदम उठाए.
"प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई. इसमें कंबल, खाने-पीने का सामान और तिरपाल शामिल हैं. इसके अलावा प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई, ताकि इस मुश्किल समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके." - नरेश नेगी, नायब तहसीलदार रामपुर