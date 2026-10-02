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शिमला में भीषण अग्निकांड, 5 रिहायशी मकान जलकर राख, रातभर आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मी

शिमला के जुब्बल में अग्निकांड ने पांच परिवारों के छीने आशियाने, प्रभावितों के सामने खड़ा हुआ रोजमर्रा की जरूरतों का संकट.

Jubbal Fire Incident
शिमला में आग ने मचाया तांडव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 11:17 AM IST

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Updated : October 2, 2026 at 11:30 AM IST

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जुब्बल: जिला शिमला के जुब्बल क्षेत्र की ग्राम पंचायत धार के धार गांव में बीती रात अग्निकांड की घटना सामने आई, जिसमें पांच रिहायशी मकान जलकर राख हो गए. आग की इस घटना में पांच परिवारों के आशियाने छिन गए, जिसमें प्रभावित परिवारों को भारी नुकसान हुआ है. हालांकि, राहत की बात यह है कि हादसे में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है.

देखते ही देखते जलकर राख हो गए 5 मकान

जुब्बल थाना प्रभारी चेतन चौहान ने बताया कि धार गांव में रात के समय अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसकी चपेट में आने से पांच रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए. इस अग्निकांड में नानक चंद चौहान, हरनाम सिंह, नरेंद्र सिंह, मनिदा देवी और अनिल धांटा के मकान जल गए. आग लगने से प्रभावित परिवारों का घरेलू सामान और अन्य संपत्ति भी आग की भेंट चढ़ गई. घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि गनीमत रही कि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

Jubbal Fire Incident
पांच मकान जलकर राख (ETV Bharat)

"जुब्बल के धार गांव में आग लगने की घटना सामने आई है. आग पर दमकल विभाग द्वारा काबू पा लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अभी आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला

सुबह तक आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मी

जुब्बल थाना प्रभारी ने बताया कि रात करीब 11:20 बजे जुब्बल अग्निशमन केंद्र को धार गांव में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे. आग की भयावहता को देखते हुए रोहड़ू, कोटखाई और टिक्कर से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई. जिसके बाद स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की. दमकल कर्मियों ने रातभर कड़ी मशक्कत की और आग को गांव के अन्य मकानों तक फैलने से रोकने के लिए सुबह तक मोर्चा संभाले रखा.

Jubbal Fire Incident
जुब्बल में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)

5 प्रभावित परिवारों से छिनी छत

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. अग्निकांड में संपत्ति को हुए भारी नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, अग्निकांड की इस घटना ने पांच परिवारों के सिर से छत छीन ली और उन्हें खुले आसमान के नीचे ला खड़ा कर दिया. ऐसे में प्रभावित परिवारों के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर संकट खड़ा हो गया है. वहीं, प्रशासन द्वारा परिवार को उचित मुआवजा और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है.

Jubbal Fire Incident
5 परिवारों के छिने आशियाने (ETV Bharat)

शिक्षा मंत्री ने जताया दुख

वहीं, हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धार गांव में हुए अग्निकांड को लेकर दुख जाहिर किया है. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन भर की मेहनत से बनाए आशियाने का आग की भेंट चढ़ जाना बेहद पीड़ादायक है. उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवार खुद को अकेला न समझें. प्रदेश सरकार और प्रशासन उनके साथ खड़े हैं. रोहित ठाकुर ने कहा कि अग्निकांड से हुए नुकसान को देखते हुए प्रभावित परिवारों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. आपदा राहत नियमावली के तहत राहत का मामला मुख्यमंत्री के सामने उठाया जाएगा. मंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को तत्काल फौरी राहत उपलब्ध करवाने, नुकसान का जल्द आकलन करने और जरूरी औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों के रहने सहित जरूरी व्यवस्थाएं करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Last Updated : October 2, 2026 at 11:30 AM IST

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जुब्बल में जले 5 मकान
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