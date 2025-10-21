ETV Bharat / state

शिमला अग्निकांड: 2 मंजिला दो मकान जलकर राख

शिमला में भीषण अग्निकांड में 2 मकान पूरी तरह से जल गए.

Shimla fire incident
शिमला में भीषण अग्निकांड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 11:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जिला शिमला के उपमंडल रोहड़ू में आज एक भीषण अग्निकांड हुआ. रोहड़ू की स्पैल वैली में स्थित गांवंणा गांव में देर शाम आग लगने से दो मकान जलकर राख हो गए. ये दोनों ही मकान दो मंजिला थे. आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि देखते ही देखते दोनों मकान पूरी तरह से जल गए. गनीमत रही कि इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

आग बुझाने में जुटे रहे ग्रामीण

ये मकान हरबंस और पुरुषोत्तम भवटा के थे. ग्रामीणों ने जब आग की लपटें उठती देखीं तो फौरन मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. इस दौरान ग्रामीणों ने अपने स्तर पर पानी और मिट्टी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग तेजी से फैलती गई, जिसके कारण लोग आग नहीं बुझा पाए और देखते ही देखते दो मंजिला दो मकान जलकर राख हो गए.

कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू

वहीं, इस अग्निकांड की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही रोहड़ू से फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके के पहुंची. दमकल विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. फिलहाल आग लगने का कारणों का पता नहीं चल पाया है. हालांकि प्रारंभिक अनुमान के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है. स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है.

"रोहड़ू में आग लगने की बड़ी घटना सामने आई है. फायर ब्रिगेड द्वारा मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया. शुरुआती तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. मामले की जांच की जा रही है." - संजीव गांधी, एसपी शिमला

दिवाली की रात 3 दुकानें जलकर राख

गौरतलब है कि बालूगंज थाने के तहत उपनगर टुटू के पास बनुट्टी क्षेत्र में दिवाली की रात तीन दुकानों में अचानक आग लग गई. सोमवार आधी रात के बाद एक व्यक्ति मोती लाल के एक मंजिला मकान में बनी तीन दुकानों में आग लग गई. आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया. दुकानों में मोबाइल, एलईडी, फ्रिज, स्टेशनरी और घरेलू उपयोग की वस्तुएं रखी थी, जो पूरी तरह से जलकर राख हो गई.

ये भी पढ़ें: दिवाली की रात कसोल में होटल में लगी आग, शिमला-हमीरपुर में भी दुकानें जलकर राख

TAGGED:

SHIMLA FIRE INCIDENT
2 HOUSES CAUGHT FIRE IN ROHRU
SHIMLA 2 HOUSES BURNT
SHIMLA 2 STOREY 2 HOUSE CAUGHT FIRE
HIMACHAL FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्यों होता है गर्भपात? हाई रिस्क प्रेगनेंसी में किन बातों का रखें ख्याल, गायनेकोलॉजिस्ट से जानिए हर सवाल का जवाब

बच्चों को कफ सिरप देते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानलेवा बन सकती है ये गलती

हिमाचल में बर्फ से लदे पहाड़, क्या पटरी पर लौटेगा पर्यटन कारोबार? होटल बुकिंग पर टूरिस्टों के लिए बंपर छूट

क्या हर सिरदर्द होता है माइग्रेन, क्यों बढ़ रहा युवाओं में Migraine का खतरा? जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.