संजौली में मौलवी के इनकार के बावजूद एक शख्स ने पढ़ी नमाज़, हिंदू संघर्ष समिति ने पुलिस को दी शिकायत

शिमला: शुक्रवार को शिमला की संजौली मस्जिद दिनभर सुर्खियों में बनी रही. हिंदू संगठन पहले ही अपील कर चुके थे कि कोई भी मुसलमान आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से विवेक दिखाते हुए मस्जिद संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए न आए. इस बीच संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद ने भी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आने दिया. लेकिन मौलवी की मनाही के बावजूद रियासत अली नामक शख़्स ने मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी.

हिन्दू संघर्ष समिति ने रियासत अली के खिलाफ शिमला के संजौली थाना में धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर शिकायत देते हुए FIR दर्ज करने की मांग उठाई है. हिंदू नेताओं ने कहा कि रियासत अली जानबूझकर संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंचा. शिमला सब्जी मंडी के नजदीक भी कई मस्जिदें हैं, लेकिन वह जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने के लिए यहां आया. इसके साथ ही हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. मदन ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने हिन्दू समाज की उपेक्षा की है. पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर एक शख्स को नमाज़ पढ़ने दी गई.