संजौली में मौलवी के इनकार के बावजूद एक शख्स ने पढ़ी नमाज़, हिंदू संघर्ष समिति ने पुलिस को दी शिकायत

संजौली पुलिस ने संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले युवक के खिलाफ की एफआईआर.

संजौली मस्जिद
संजौली मस्जिद (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 6:42 PM IST

शिमला: शुक्रवार को शिमला की संजौली मस्जिद दिनभर सुर्खियों में बनी रही. हिंदू संगठन पहले ही अपील कर चुके थे कि कोई भी मुसलमान आपसी भाईचारा बनाए रखने के उद्देश्य से विवेक दिखाते हुए मस्जिद संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए न आए. इस बीच संजौली मस्जिद के मौलवी शहजाद ने भी नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आने दिया. लेकिन मौलवी की मनाही के बावजूद रियासत अली नामक शख़्स ने मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ी.

हिन्दू संघर्ष समिति ने रियासत अली के खिलाफ शिमला के संजौली थाना में धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर शिकायत देते हुए FIR दर्ज करने की मांग उठाई है. हिंदू नेताओं ने कहा कि रियासत अली जानबूझकर संजौली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए पहुंचा. शिमला सब्जी मंडी के नजदीक भी कई मस्जिदें हैं, लेकिन वह जानबूझकर धार्मिक भावना भड़काने के लिए यहां आया. इसके साथ ही हिंदू संघर्ष समिति ने प्रशासन की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. मदन ठाकुर ने कहा कि प्रशासन ने हिन्दू समाज की उपेक्षा की है. पुलिस प्रोटेक्शन लगाकर एक शख्स को नमाज़ पढ़ने दी गई.

हिन्दू संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस को दी शिकायत
हिन्दू संघर्ष समिति ने संजौली पुलिस को दी शिकायत (हिन्दू संघर्ष समिति)

हिंदू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने कहा, 'बीते शुक्रवार, 21 नवंबर को प्रशासन ने संजौली मस्जिद में गतिविधियां रोकने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पुलिस के संरक्षण में नमाज पढ़ी गई. अब हिंदू संघर्ष समिति शनिवार को होने वाली बैठक में इस मामले को जोर-शोर से उठाएगी. नेताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक मामला मामले का कोई समाधान नहीं निकलता, तब तक वे बैठक से बाहर ही नहीं निकलेंगे.

