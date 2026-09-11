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PWD मंत्री विक्रमादित्य के इलाके में मुश्किल में बागवान! बिना सड़क सेब कैसे पहुंचेगा बाजार? ढुलाई खर्च बढ़ने से घटी आमदनी

रामपुर उमंडल का नंती टिक्कर क्षेत्र सड़क सुविधा में महरूम है. इससे सेब सीजन में बागवानों की मुश्किलें बढ़ जाती है. मीनाक्षी भारद्वाज की रिपोर्ट...

फांचा पंचायत में सड़क सुविधा से महरूम ग्रामीण
फांचा पंचायत में सड़क सुविधा से महरूम ग्रामीण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 7:32 PM IST

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रामपुर: जरा सोचिए अगर आपके घर मेहमान आ जाए और घर में चीनी या चायपत्ती न हो आप क्या करेंगे? शायद आपक जवाब होगा मिनिटों में Blinkit, Zepto और Flipkart minutes से ऑनलाइन मंगवा लेंगे. लेकिन क्या हो जब आपका घर हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र में हो जहां ऑनलाइन ऐप से ऑर्डर आना तो दूर लोगों के पैदल चलने के लिए भी सड़क न हो. ऐसे में अगर कोई आप से कहे कि 3 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते पर भागते हुए जाओ और जल्दी से सामान लेकर आओ तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे न. लेकिन शिमला जिले के रामपुर उपमंडल स्थित फांचा पंचायत के ग्रामीणों की जिंदगी की ये नीयती बन चुकी है. सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है, जब बागानों में तैयार सेब को सड़क तक पहुंचाने के लिए बागवानों को मजदूरों को लगाना पड़ता है, जो अपनी कंधों पर सेब क्रेट लेकर रोड तक पहुंचाते हैं.

400 लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित

रामुपर उपमंडल स्थित फांचा पंचायत के नंती टिक्कर क्षेत्र के करीब 400 लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं. सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को रोजमर्रा का सामान अपनी पीठ पर उठाकर घर तक पहुंचाना पड़ रहा है. हालत यह है कि घर में चायपत्ती जैसी छोटी जरूरत की चीज खत्म होने पर भी ग्रामीणों को करीब तीन किलोमीटर पैदल चलकर सामान लाना पड़ता है. गौरतलब है कि 10 सालों से फांचा पंचायत के तहत आने वाले नंती टिक्कर क्षेत्र के लोग सरकार से महज एक सड़क बनाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है.

रामपुर उपमंडल का नंती टिक्कर क्षेत्र सड़क सुविधा में महरूम (ETV Bharat)

10 सालों से सड़क की मांग कर रहे ग्रामीण

फांचा पंचायत के उपप्रधान सुभाष नेगी ने बताया, "क्षेत्र में मतदाता सूची के अनुसार करीब 250 वोटर हैं, जबकि अन्य लोगों को मिलाकर यहां लगभग 400 की आबादी रहती है. नंती टिक्कर के लोग पिछले 10 साल से अधिक समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है. पहले इस सड़क को नाबार्ड के तहत प्रस्तावित किया गया था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अब करीब 9 किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत डाला गया है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि योजना के तहत स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण का रास्ता साफ होगा".

फांचा पंचायत में बढ़ी बागवानों की मुश्किलें
फांचा पंचायत में बढ़ी बागवानों की मुश्किलें (ETV Bharat)

रोजमर्रा का सामान लाना भी एक चुनौती

ग्रामीणों के अनुसार समस्या केवल सेब तक सीमित नहीं है. राशन, खाद, कीटनाशक, निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी सामान भी पैदल रास्तों से पहुंचाना पड़ता है. इससे लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. स्थानीय बागवानों का कहना है कि सड़क सुविधा के अभाव का सबसे अधिक असर छोटे बागवानों पर पड़ रहा है. 20-30 या 50 पेटियां तैयार करने वाले बागवानों के लिए प्रति पेटी अतिरिक्त खर्च उनकी कुल आय को सीधे प्रभावित करता है. कई परिवार मजदूरी बचाने के लिए खुद ही तुड़ाई और ढुलाई का काम कर रहे हैं.

नंती-टिक्कर को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग

बागवानों और ग्रामीणों ने सरकार व संबंधित विभाग से नंती-टिक्कर को जल्द सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क बनने से आवागमन आसान होने के साथ सेब ढुलाई की लागत भी काफी कम होगी और बागवानों की वास्तविक आय बढ़ सकेगी.

सड़क नहीं बनने से कंधों पर सेब ढ़ोने के मजबूर बागवान
सड़क नहीं बनने से कंधों पर सेब ढ़ोने के मजबूर बागवान (ETV Bharat)

बागवानी लोगों की आय का प्रमुख साधन

नंती-टिक्कर क्षेत्र में सेब बागवानी लोगों की आय का प्रमुख साधन है. स्थानीय बागवानों का कहना है कि बागवानों के अनुसार एक पेटी तैयार करने में केवल सेब पैदा करना ही खर्च नहीं है. तुड़ाई के लिए मजदूर, पैकिंग सामग्री, पेटी या कार्टन, ग्रेडिंग, बगीचे से सड़क तक ढुलाई और फिर मंडी तक वाहन का किराया हर स्तर पर खर्च जुड़ता जाता है. सड़क सुविधा नहीं होने के कारण सेब की वास्तविक लागत लगातार बढ़ रही है. जिन बागवानों के पास सैकड़ों पेटियां हैं, वे किसी तरह बढ़ा हुआ खर्च सहन कर लेते हैं, लेकिन 20, 30 या 50 पेटियों वाले छोटे बागवानों पर इसका सीधा असर पड़ता है.

नंती टिक्कर क्षेत्र में लोगों की आय का प्रमुख साधन सेब उत्पादन
नंती टिक्कर क्षेत्र में लोगों की आय का प्रमुख साधन सेब उत्पादन (ETV Bharat)

सेब पेटियां तैयार, सड़क तक पहुंचाना बड़ी मशक्कत

सेब की पेटियां बगीचे में तैयार हैं, लेकिन उन्हें मंडी तक पहुंचाना नंती-टिक्कर क्षेत्र के बागवानों के लिए आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. सड़क सुविधा की कमी के कारण बागवानों को बगीचे से सड़क तक सेब पहुंचाने के लिए अतिरिक्त मजदूरी देनी पड़ती है. इसके बाद वाहन का किराया, लोडिंग-अनलोडिंग, पैकिंग और मंडी तक ढुलाई का खर्च अलग से जुड़ जाता है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सेब बेचने के बाद छोटे बागवान के हाथ वास्तव में कितना पैसा बचता है.

मंडियों में पहुंच रही सेब की पेटियां
मंडियों में पहुंच रही सेब की पेटियां (ETV Bharat)

प्रति क्रेट सेब ढुलाई चार्ज ₹110

बागवानों के अनुसार, बगीचे से सड़क तक एक क्रेट सेब पहुंचाने के लिए मजदूरों को करीब 110 रुपये देने पड़ रहे हैं. एक क्रेट में लगभग 8 से 10 किलों के करीब सेब आता है. जिसके पैदल लगभग एक घंटे के सफर में 110 रूपए लेबर को देने पड़ते हैं. इसके बाद तुड़ाई, पैकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग और मंडी तक वाहन का किराया अलग से जुड़ जाता है. ऐसे में सेब का भाव मिलने से पहले ही उत्पादन का बड़ा हिस्सा ढुलाई और मजदूरी में खर्च हो रहा है.

एक पेटी सेब का पूरा हिसाब कितना?

स्थानीय बागवान सुरेश कुमार ने बताया, "उनके पास इस वर्ष करीब 60 पेटियां सेब हैं. बगीचे से सड़क तक सेब पहुंचाने में उन्हें करीब 150 प्रति पेटी खर्च करना पड़ रहा है. इसके बाद मंडी तक पहुंचाने का खर्च 100 प्रति पेटी देना पड़ता है. एक गाड़ी में 55 पेटियां आती है और बिथल रामपुर तक लगभग 70 किलोमीटर तक 8 हजार रुपए दिए जाते हैं. मंडी में यदि एक पेटी का भाव 15 सौ रुपए तक मिलता है तो उसमें से सभी खर्च निकालने के बाद वास्तविक बचत काफी कम रह जाती है. लगभग 5 सौ रूपए खर्चा प्रति पेटी आता है".

माल ढुलाई बढ़ने से घटी सेब बागवानों की आमदनी
माल ढुलाई बढ़ने से घटी सेब बागवानों की आमदनी (ETV Bharat)

मंडी दूर नहीं, लेकिन रास्ता महंगा

बागवानों का कहना है कि समस्या केवल मंडी की दूरी की नहीं है, बल्कि बगीचे से मुख्य सड़क तक सेब पहुंचाने की है. सड़क तक पहुंचने के लिए मजदूर लगाने पड़ते हैं. कई परिवार मजदूरी बचाने के लिए स्वयं सेब ढोते हैं. नंती-टिक्कर के बागवान जयदेव कहते हैं, "अगर मजदूर लगाएंगे तो एक पेटी पर इतना खर्च बढ़ जाता है कि सेब बेचने के बाद ज्यादा बचता ही नहीं. इसलिए परिवार के लोग खुद काम करते हैं".

मजदूरी बचाने बगीचे में उतरता है पूरा परिवार

सेब सीजन में यहां कई परिवारों के लिए बागवानी केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि परिवार की सामूहिक मेहनत बन जाती है. पुरुषों के साथ महिलाएं भी तुड़ाई, पैकिंग और ढुलाई में हाथ बंटाती हैं. बागवान पुनीत का कहना है, "मजदूरों की बढ़ती लागत को देखते हुए परिवार के सदस्य खुद काम करते हैं. यदि हर काम के लिए मजदूर रखे जाएं तो छोटी फसल में लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है".

छोटे बागवान के सामने सबसे बड़ा सवाल

बड़े बागवानों के पास यदि 500 या 1000 पेटियां हैं तो प्रति पेटी अतिरिक्त खर्च का असर कुल आय में कुछ कम दिखाई दे सकता है. लेकिन जिनके पास केवल कुछ दर्जन पेटियां हैं, उनके लिए यही खर्च पूरी कमाई को प्रभावित करता है. 20-30 पेटियों वाले बागवान के सामने सवाल है कि ढुलाई, मजदूरी, पैकिंग और मंडी खर्च निकालने के बाद आखिर उसके हाथ में कितना बचता है? यही कारण है कि स्थानीय बागवान लंबे समय से सड़क सुविधा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क बनने से केवल आवागमन आसान नहीं होगा, बल्कि सेब की ढुलाई पर होने वाला भारी खर्च भी कम होगा.

हिमाचल सेब उत्पादन
हिमाचल सेब उत्पादन (ETV Bharat)

सरकार और प्रशासन से बागवानों की मांग

बागवानों का कहना है कि सरकार यदि सड़क निर्माण में तेजी लाती है तो इससे केवल सेब ढुलाई का खर्च ही कम नहीं होगा, बल्कि क्षेत्र के किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. नंती-टिक्कर क्षेत्र को जल्द सड़क सुविधा से जोड़ा जाए. जब तक स्थायी सड़क का निर्माण नहीं होता, तब तक प्रशासन से वैकल्पिक ढुलाई व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही है, जिससे सेब को कम खर्च में मुख्य सड़क और मंडी तक पहुंचाया जा सके.

क्या कर रहा प्रशासन?

नंती टिक्कर सड़क के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 4 के तहत चरण-2 में डाला गया है. जिसकी स्वीकृति जल्द प्राप्त होने वाली है. जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है उसके बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा:- राहुल राय, एसडीओ सराहन

6 बार के सीएम और PWD मिनिस्टर भी नहीं बदल पाएं तस्वीर!

हैरत की बात ये है कि हिमाचल प्रदेश के 6 बार सीएम रह चुके वीरभद्र सिंह और वर्तमान में प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह गृह क्षेत्र है. इसके बावजूद इस पंचायत के लोग पाषाण युग में जीने को मजबूर हैं. जहां रोजमर्रा की जरूरत वाले सामान को घर लाने के लिए ग्रामीणों को घंटों कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. तब जाकर उनकी जरूरतें पूरी हो पाती है. मुश्किलें तब और भी बढ़ जाती है, जब यहां के बागवान सेब की तैयार फसल को सड़क तक पहुंचाने के लिए महंगी माल ढुलाई देने को विवश हो जाते हैं.

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह
PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

चुनाव के समय बड़े वादे, बाद में कोई सुध नहीं लेता

पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के गृह क्षेत्र रामपुर उपमंडल के फांचा पंचायत का नंती-टिक्कर आज भी सड़क सुविधा से वंचित है. करीब 400 की आबादी वाले इस क्षेत्र में सेब सीजन के दौरान बागवानों की परेशानी कई गुना बढ़ गई है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान नेता क्षेत्र में पहुंचकर सड़क निर्माण के बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र की सुध लेने कोई नहीं आता. सड़क न होने का सबसे अधिक असर छोटे बागवानों और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ रहा है. सेब सहित कृषि उत्पादों को सड़क तक पहुंचाने में अतिरिक्त मजदूरी और समय खर्च हो रहा है.

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