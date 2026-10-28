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शिमला के पूर्व SSP संजीव गांधी को मिली नई जिम्मेदारी, HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के एमडी नियुक्त

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने 27 अक्टूबर, मंगलवार को शिमला के पूर्व एसएसपी संजीव गांधी को एचपी जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का एमडी नियुक्त किया है. संजीव कुमार गांधी वर्तमान में कांगड़ा में हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें अब शिमला में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड में स्थानांतरित (Transferred) कर दिया है.

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, शिमला के पूर्व एसएसपी संजीव गांधी तत्काल प्रभाव से 2009 बैच के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी भूपिंदर कुमार का स्थान लेंगे. 8 महीने के अंदर संजीव गांधी की पोस्टिंग में यह चौथा बदलाव है. इस साल जनवरी में उप महानिरीक्षक (DIG) के रूप में प्रमोट होने के बाद, संजीव गांधी को 6 फरवरी को कार्मिक विभाग के अधीन कर दिया गया था.

9 फरवरी को सरकार ने आदेश जारी कर उन्हें हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन का एमडी बना दिया. हालांकि, एक पखवाड़े के अंदर 24 फरवरी को उन्हें फिर से कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया. 24 मार्च को संजीव गांधी को DIG, यातायात, पर्यटन और रेलवे (TTR) के रूप में तैनात किया गया था, लेकिन 10 अगस्त को उन्हें फिर से कार्मिक विभाग के अधीन कर दिया गया. इसके बाद 7 अक्टूबर को सरकार ने उन्हें हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के एमडी के पद पर तैनात कर दिया.