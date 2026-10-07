19 से 40 साल के लोगों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 12 से 17 सितंबर तक शिमला में होंगे कैंपस इंटरव्यू
शिमला जिला रोजगार कार्यालय की ओर से विभिन्न पदों के लिए 12 से 17 अक्टूबर तक कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:40 PM IST
शिमला: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. एसआईएस इंडिया लिमिटेड बिलासपुर शिमला जिले के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगा. इसमें सुरक्षा गार्ड (Security Guard) और सुरक्षा पर्यवेक्षक (Security Supervisor) के पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं.
जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों के लिए 19 से 40 वर्ष की आयु के पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे. इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या इससे अधिक निर्धारित की गई है, जबकि 10वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. उम्मीदवार की न्यूनतम लंबाई 168 सेंटीमीटर, वजन 52 से 95 किलोग्राम के बीच होना चाहिए और आवेदक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है. चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी द्वारा 18,500 रुपये से 24,000 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही ईएसआई (ESI) और ईपीएफ (EPF) की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी.
कैंपस इंटरव्यू का शेड्यूल
युवाओं की सुविधा के लिए विभिन्न उप रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू की तिथियां तय की गई हैं. 12 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय मशोबरा, 13 अक्टूबर कोउप रोजगार कार्यालय सुन्नी, 14 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय ठियोग, 15 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय कुमारसैन, 16 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय रामपुर, 17 अक्टूबर को उप रोजगार कार्यालय जुब्बल में कैंपस इंटरव्यू होंगे. सभी निर्धारित स्थानों पर इंटरव्यू का समय प्रातः 11:00 बजे से शुरू होगा.
ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
रोजगार अधिकारी ने इच्छुक और योग्य युवाओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया है. जिला रोजगार अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आवेदक का रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण होना अनिवार्य है, जिन युवाओं का नाम पहले से पंजीकृत नहीं है, वो विभाग की आधिकारिक वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. इंटरव्यू के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज, बायोडाटा और प्रमाण पत्र साथ लेकर निर्धारित तिथि एवं स्थान पर समय से पहुंचना होगा.
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