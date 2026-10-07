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19 से 40 साल के लोगों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, 12 से 17 सितंबर तक शिमला में होंगे कैंपस इंटरव्यू

सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के पदों पर होगी भर्ती ( ETV Bharat )

शिमला: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. एसआईएस इंडिया लिमिटेड बिलासपुर शिमला जिले के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन करेगा. इसमें सुरक्षा गार्ड (Security Guard) और सुरक्षा पर्यवेक्षक (Security Supervisor) के पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं.