क्रिप्टो घोटाला, ED ने मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को किया गिरफ्तार, अदालत से मिली कस्टडी
क्रिप्टोकरेंसी स्कैम की जांच के सिलसिले में ED ने मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को PMLA, 2002 के तहत गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 9:34 PM IST
शिमला: हिमाचल में क्रिप्टो करंसी घोटाले में ED ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिमला उप-जोनल कार्यालय ने 17 जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस की एफआईआर और उससे संबंधित जांच के आधार पर की गई है. इससे पहले इसी मामले में हेम राज और मासूम जुनेजा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. सक्षम अदालत से भी तीनों की 12 दिन की कस्टडी दे दी गई है.
ईडी के अनुसार, मामला सुभाष शर्मा और अन्य प्रमुख आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. आरोपियों ने Korvio, DGT, Hypenext और AI-Global सहित कई फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म संचालित कर लोगों को ऊंचे और पक्के रिटर्न का झांसा देकर ठगा.
ED, Shimla Sub-Zonal Office has arrested Milan Garg, Sukhdev Thakur, and Abhishek Sharma under PMLA, 2002, in connection with the investigation of a Cryptocurrency Scam. The Hon’ble Court thereafter granted 12 days’ custody of the accused to the ED, Shimla. pic.twitter.com/eg3u2AFKAu— ED (@dir_ed) July 17, 2026
जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 में सुभाष शर्मा ने हेम राज, मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा सहित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एचएम राज द्वारा विकसित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना अपनाई. फिर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विभिन्न ऑनलाइन और बड़े पैमाने के निवेश प्लेटफॉर्म तैयार किए. बाद में इन प्लेटफॉर्मों को डिजिटल ओशन के विदेशी सर्वरों पर ट्रांसफर करके Korvio.io और voscrow.com जैसे डोमेन पर संचालित किया गया.
आरोपियों ने Korvio Coin (KRO) में निवेश कराने के लिए झूठे वादे किए. निवेशकों को बताया गया कि प्रचार सामग्री, हेरफेर किए गए टोकन मूल्यों और गलत खबरों के आधार पर KRO का मूल्य बढ़ेगा. निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को भुगतान करने में इस्तेमाल किया गया. धोखाधड़ी छिपाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और डोमेन डेटा हटाने की कोशिश की गई. वहीं, डिजिटल साक्ष्य से पता चला कि 2.48 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस धोखाधड़ी के शिकार हुए. मामले में अनुमान है कि कुल लेन-देन 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा. इस से लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश प्रभावित हुए.
जांच में यह भी सामने आया कि मिलन गर्ग ने क्रिप्टोकरेंसी योजनाओं के तकनीकी पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उसने Korvio/Voscrow, Hypenext और AI-Global जैसे प्लेटफॉर्म विकसित और नियंत्रित किए, निवेशकों की रकम विभिन्न क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों पर भेजी, नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की प्रक्रिया को सुगम बनाया. साथ ही धोखाधड़ी से जुड़े वित्तीय संचालन के तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं पर नियंत्रण रखा.
सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा ने निवेशकों को ऊंचे मुनाफे का भरोसा देकर बड़ी संख्या में लोगों को प्लेटफॉर्म से जोड़ा. दोनों ने निवेशकों से धन एकत्र कर उसे विजय जुनेजा और मासूम जुनेजा द्वारा संचालित खातों में पहुंचाया. जांच में बताया गया है कि विजय और मासूम जुनेजा, मामले के मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा के करीबी सहयोगी हैं. यहां बता दें कि सुभाष शर्मा वर्तमान में फरार चल रहा है.
ईडी ने जांच में पाया कि तीनों आरोपियों ने अपराध से अर्जित आय से कमीशन हासिल किया और उससे अर्जित संपत्तियों में लाभ कमाया. सुखदेव ठाकुर के पास 10 प्रतिशत लाभकारी हिस्सेदारी और अभिषेक शर्मा के पास 5 प्रतिशत लाभकारी हिस्सेदारी पाई गई, जिसे अपराध की आय से अर्जित संपत्ति बताया गया है.
जांच में यह भी सामने आया कि सुखदेव ठाकुर ने धोखाधड़ी से हासिल धन को आगे बढ़ाने के लिए बैंक खाते और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट संचालित किए. बैंक और क्रिप्टो लेन-देन से यह भी पता चला कि अभिषेक शर्मा के ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ पर्याप्त वित्तीय लेन-देन थे, जो क्रिप्टोकरेंसी और रियल एस्टेट परियोजनाओं/कंपनियों के माध्यम से अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल थे.
गिरफ्तारी के बाद मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके बाद ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में प्रोडक्शन आवेदन दाखिल कर तीनों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त की और अदालत में पेश किया. विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को 12 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है.
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