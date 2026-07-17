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क्रिप्टो घोटाला, ED ने मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को किया गिरफ्तार, अदालत से मिली कस्टडी

क्रिप्टोकरेंसी स्कैम मामले में ईडी का एक्शन ( ED X Page )

शिमला: हिमाचल में क्रिप्टो करंसी घोटाले में ED ने बड़ा एक्शन लिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिमला उप-जोनल कार्यालय ने 17 जुलाई को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर और अभिषेक शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस की एफआईआर और उससे संबंधित जांच के आधार पर की गई है. इससे पहले इसी मामले में हेम राज और मासूम जुनेजा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है. सक्षम अदालत से भी तीनों की 12 दिन की कस्टडी दे दी गई है. ईडी के अनुसार, मामला सुभाष शर्मा और अन्य प्रमुख आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. आरोपियों ने Korvio, DGT, Hypenext और AI-Global सहित कई फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म संचालित कर लोगों को ऊंचे और पक्के रिटर्न का झांसा देकर ठगा. जांच में सामने आया कि वर्ष 2018 में सुभाष शर्मा ने हेम राज, मिलन गर्ग, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा सहित अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एचएम राज द्वारा विकसित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना अपनाई. फिर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े विभिन्न ऑनलाइन और बड़े पैमाने के निवेश प्लेटफॉर्म तैयार किए. बाद में इन प्लेटफॉर्मों को डिजिटल ओशन के विदेशी सर्वरों पर ट्रांसफर करके Korvio.io और voscrow.com जैसे डोमेन पर संचालित किया गया. आरोपियों ने Korvio Coin (KRO) में निवेश कराने के लिए झूठे वादे किए. निवेशकों को बताया गया कि प्रचार सामग्री, हेरफेर किए गए टोकन मूल्यों और गलत खबरों के आधार पर KRO का मूल्य बढ़ेगा. निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को भुगतान करने में इस्तेमाल किया गया. धोखाधड़ी छिपाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड और डोमेन डेटा हटाने की कोशिश की गई. वहीं, डिजिटल साक्ष्य से पता चला कि 2.48 लाख से अधिक उपयोगकर्ता इस धोखाधड़ी के शिकार हुए. मामले में अनुमान है कि कुल लेन-देन 219 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा. इस से लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश प्रभावित हुए.