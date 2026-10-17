शिमला में आया भूकंप, अस्पताल की दीवारों से गिरे पत्थर, मरीजों में मची अफरा-तफरी
शुक्रवार सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप आया. शिमला, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में झटके महसूस हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:34 AM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह तड़के आए भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई. रामपुर के खनेरी स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में भी हड़कंप मच गया. अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों की नींद खुल गई और कुछ मरीज घबराकर इधर-उधर भागने लगे. साथ ही अस्पताल के बाहर दीवार से पत्थर गिरने की भी सूचना है.
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप सुबह 4 बजकर 36 मिनट 27 सेकंड पर आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था. इसका केंद्र शिमला से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में नारकंडा-कुमारसैन क्षेत्र के आसपास बताया गया है.
EQ of M: 4.1, On: 17/10/2026 04:36:27 IST, Lat: 31.298 N, Long: 77.529 E, Depth: 10 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/iYk7TgrD1w— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 16, 2026
खनेरी अस्पताल में मरीजों में दहशत
भूकंप के झटके महसूस होते ही खनेरी अस्पताल में मरीज घबरा गए. अस्पताल में मौजूद 'मीरा देवी ने बताया कि भूकंप के दौरान अस्पताल के बाहर दीवार से पत्थर गिर गए. झटकों के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में डर का माहौल बन गया. हालांकि किसी जान या माल हानि की सूचना नहीं है.'
नींद से जागे लोग, घरों से बाहर निकले
स्थानीय निवासी संजय सूद ने बताया कि 'सुबह भूकंप के झटकों से लोग सहम गए, जिस समय भूकंप आया, उस दौरान कई लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे. झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. अचानक आए भूकंप से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.'
फिलहाल बड़े नुकसान की सूचना नहीं
भूकंप के झटके करीब दो सेकंड तक महसूस होने की बात सामने आई है. हालांकि, कम समय तक झटके महसूस होने के कारण कई लोगों को इसका पता भी नहीं चला. फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. स्थानीय स्तर पर भूकंप के बाद लोगों में भय का माहौल बना रहा.
3 साल में 67 बार भूकंप
भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील पांचवें जोन में आने वाले पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तीन साल की अवधि में 67 छोटे-बड़े भूकंप आए हैं. सुख की खबर बस यही है कि इतने झटके आने के बाद भी यहां जीवन का कोई नुकसान नहीं हुआ. अलबत्ता संपत्ति को जरूर सात लाख रुपए से अधिक की हानि हुई है. हिमाचल में सबसे अधिक भूकंप चंबा, लाहौल-स्पीति, कुल्लू व मंडी में दर्ज किए गए. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई थी.
प्लेटों की हलचल से आते हैं भूकंप
भूकंप आने का प्रमुख कारण पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल है. पृथ्वी की बाहरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बंटी हुई है, जो लगातार गति करती रहती हैं, जब इन प्लेटों के बीच दबाव बढ़ता है और चट्टानों में जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो धरती में कंपन पैदा होता है. इसी कंपन को भूकंप कहा जाता है.
जोन-5 में आते हैं हिमाचल के कई इलाके
गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और किन्नौर जिले भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन नंबर-5 में आते हैं. यह जोन भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है. हिमाचल में भूकंप का जिक्र होने पर वर्ष 1905 में आए कांगड़ा भूकंप की भी चर्चा होती है. कांगड़ा जिले में 4 अप्रैल 1905 को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था. इस भूकंप में भारी तबाही हुई थी और 20 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. इसी वजह से हिमाचल में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोगों में पुराने विनाशकारी भूकंप की यादें भी ताजा हो जाती हैं.
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