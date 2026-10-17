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शिमला में आया भूकंप, अस्पताल की दीवारों से गिरे पत्थर, मरीजों में मची अफरा-तफरी

शिमला में आया भूकंप ( FILE PHOTO )

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए. सुबह तड़के आए भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई. रामपुर के खनेरी स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर में भी हड़कंप मच गया. अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों की नींद खुल गई और कुछ मरीज घबराकर इधर-उधर भागने लगे. साथ ही अस्पताल के बाहर दीवार से पत्थर गिरने की भी सूचना है.

नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप सुबह 4 बजकर 36 मिनट 27 सेकंड पर आया. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था. इसका केंद्र शिमला से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व दिशा में नारकंडा-कुमारसैन क्षेत्र के आसपास बताया गया है.

खनेरी अस्पताल में मरीजों में दहशत भूकंप के झटके महसूस होते ही खनेरी अस्पताल में मरीज घबरा गए. अस्पताल में मौजूद 'मीरा देवी ने बताया कि भूकंप के दौरान अस्पताल के बाहर दीवार से पत्थर गिर गए. झटकों के कारण मरीजों और उनके तीमारदारों में डर का माहौल बन गया. हालांकि किसी जान या माल हानि की सूचना नहीं है.' नींद से जागे लोग, घरों से बाहर निकले स्थानीय निवासी संजय सूद ने बताया कि 'सुबह भूकंप के झटकों से लोग सहम गए, जिस समय भूकंप आया, उस दौरान कई लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे. झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए. अचानक आए भूकंप से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.' फिलहाल बड़े नुकसान की सूचना नहीं भूकंप के झटके करीब दो सेकंड तक महसूस होने की बात सामने आई है. हालांकि, कम समय तक झटके महसूस होने के कारण कई लोगों को इसका पता भी नहीं चला. फिलहाल किसी बड़े जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है. स्थानीय स्तर पर भूकंप के बाद लोगों में भय का माहौल बना रहा.