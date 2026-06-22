डीजल संकट से दुग्ध उत्पादकों पर मार! दत्तनगर मिल्क प्लांट में हफ्ते के इस दिन बंद रहेगा दूध कलेक्शन
शिमला के दत्तनगर मिल्क प्लांट ने दुग्ध समितियों से दूध संग्रहण करने को लेकर रोटेशन सिस्टम लागू किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 1:16 PM IST
रामपुर बुशहर: देशभर में डीजल संकट का असर अब शिमला जिले के दत्तनगर मिल्क प्लांट पर पड़ने लगा है. दत्तनगर मिल्क प्लांट में कम भंडारण क्षमता के कारण मिल्क प्लांट से जुड़े हजारों दुग्ध उत्पादक प्रभावित हो रहे हैं. ईंधन की कमी और प्लांट में बढ़ते दूध भंडारण के चलते प्रबंधन ने विभिन्न चिलिंग सेंटरों और रूटों से रोटेशन बेस पर दूध संग्रहण (Milk Collection) करने का फैसला लिया है.
"अब सप्ताह के अलग-अलग दिनों में कुछ चिलिंग सेंटरों और दुग्ध समितियों से दूध नहीं लिया जाएगा. इस संबंध में सभी दुग्ध सहकारी समितियों के सचिवों को सूचित कर दिया गया है. डीजल आपूर्ति सामान्य होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी." - ऋषि चंदेल, प्रबंधक, मिल्क प्लांट दत्तनगर, शिमला
इस दिन प्रभावित होंगे ये रूट
मिल्क प्लांट दत्तनगर के प्रबंधक ऋषि चंदेल ने बताया कि रोटेशन कार्यक्रम के तहत 21 जून को निगान और बरयोगी, 22 जून को चर्री, डायरेक्ट रूट, आरपीओ और भावानगर, 23 जून को रोहड़ू और केपू, 24 जून को टिकरी कैंची और निथर तथा 25 जून को करसोग, पांगना और बागशर क्षेत्रों से दूध संग्रहण प्रभावित रहेगा. प्लांट प्रबंधन के अनुसार पिछले कुछ दिनों में डीजल की कमी के कारण दूध का अत्यधिक भंडारण हो गया है, जिससे उपलब्ध स्टोरेज क्षमता पूरी तरह भर चुकी है. ऐसे में प्लांट संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अस्थायी व्यवस्था लागू की गई है.
दुग्ध उत्पादकों की बढ़ी चिंता
वहीं, मिल्क प्लांट दत्तनगर के इस फैसले से प्रभावित क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है. दुग्ध उत्पादकों का कहना है कि नियमित दूध संग्रहण बाधित होने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. अगर आगे भी ऐसा ही चला रहा तो उनकी दिक्कतें और बढ़ सकती हैं. वहीं, मिल्क प्लांट दत्तनगर प्रबंधक का कहना है कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती हैं, पहले की तरह सभी रूटों से नियमित दूध संग्रहण शुरू कर दिया जाएगा.