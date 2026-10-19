राजधानी के मंदिरों में नवरात्र के अंतिम दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, शहर में जगह-जगह लगे भंडारे
शिमला में दुर्गाष्टमी पर प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. कालीबाड़ी मंदिर में 108 कमल के फूलों और 108 दीपकों से पूजा की गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:19 PM IST
शिमला: नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की विशेष धार्मिक मान्यता है. आज अष्टमी और नवमी के इस अवसर पर घरों में छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए गए, तिलक लगाया गया और भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार भेंट किए गए. परंपरा के अनुसार, नौ कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है. कई परिवारों में भैरव बाबा के प्रतीक के रूप में एक बालक को भी भोजन कराया जाता है.
नवरात्र के चलते आज राजधानी शिमला में शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही कालीबाड़ी, तारादेवी, संकट मोचन और संजौली के ढिंगू मंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. कई मंदिरों में सुबह सात बजे से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का सिलसिला शाम तक जारी रहा. अष्टमी और नवमी के अवसर पर घरों में कन्या पूजन किया गया, वहीं शहर में जगह-जगह भंडारों का आयोजन भी हुआ.
कालीबाड़ी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना
शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही. स्थानीय लोगों के साथ शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी मंदिर में माथा टेका. मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही.
आज निभाई जाएगी सिंदूर खेलने की रस्म
अष्टमी और नवमी के संधिकाल में मंदिर में विशेष संधी पूजा का आयोजन किया गया. इस दौरान कोलकाता से लाए गए 108 कमल के फूलों और 108 दीपकों के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई. मंदिर में भंडारे का आयोजन भी किया गया. दशहरे के दिन मां दुर्गा को विदाई देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस दौरान बंगाली समुदाय सहित स्थानीय महिलाएं सिंदूर खेलने की रस्म निभाएंगी. इसके बाद ढोल-नगाड़ों के साथ मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन आईटीबीपी के तालाब में किया जाएगा.
कालीबाड़ी मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि 'हिंदू धर्म में शारदीय और चैत्र नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथियों पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, छोटी कन्याओं में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का वास माना जाता है. इसी विश्वास के साथ भक्त कन्याओं की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेते हैं.'
कन्या पूजन की परंपरा नारी शक्ति के सम्मान और देवी उपासना का प्रतीक है. इसका संदेश केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी निभाने से भी जुड़ा है. कन्या पूजन में नौ कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानने की परंपरा है. कई स्थानों पर बालक को भैरव बाबा के प्रतीक के रूप में भी भोजन कराया जाता है. अष्टमी और नवमी, दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन किया जा सकता है. परिवारों में प्रचलित परंपरा, पूजा-पद्धति और नवरात्र व्रत के संकल्प के अनुसार तिथि का चयन किया जाता है.
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