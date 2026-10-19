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राजधानी के मंदिरों में नवरात्र के अंतिम दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, शहर में जगह-जगह लगे भंडारे

शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में कन्या पूजन ( ETV Bharat )

शिमला: नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन की विशेष धार्मिक मान्यता है. आज अष्टमी और नवमी के इस अवसर पर घरों में छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए गए, तिलक लगाया गया और भोजन कराकर दक्षिणा व उपहार भेंट किए गए. परंपरा के अनुसार, नौ कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है. कई परिवारों में भैरव बाबा के प्रतीक के रूप में एक बालक को भी भोजन कराया जाता है.

नवरात्र के चलते आज राजधानी शिमला में शारदीय नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर सोमवार को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही कालीबाड़ी, तारादेवी, संकट मोचन और संजौली के ढिंगू मंदिर सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं. कई मंदिरों में सुबह सात बजे से दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का सिलसिला शाम तक जारी रहा. अष्टमी और नवमी के अवसर पर घरों में कन्या पूजन किया गया, वहीं शहर में जगह-जगह भंडारों का आयोजन भी हुआ.

कालीबाड़ी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गाष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे. मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही. स्थानीय लोगों के साथ शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी मंदिर में माथा टेका. मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. आज निभाई जाएगी सिंदूर खेलने की रस्म