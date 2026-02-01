ETV Bharat / state

डोडरा क्वार की धर्मी के लिए 'देवदूत' बनी सरकार, पहाड़ों में बर्फबारी से बंद पड़े थे रास्ते, एयरलिफ्ट कर पहुंचाया PGI

भारी बर्फबारी के कारण एयरलिफ्ट ही एकमात्र विकल्प था. जिसके बाद प्रशासन ने देरी न करते हुए तुरंत बुजुर्ग महिला को एयरलिफ्ट किया.

DODRA KWAR PATIENT AIRLIFTED TO PGI CHANDIGARH
डोडरा क्वार की धर्मी के लिए 'देवदूत' बनी सरकार (Pic Credit: SHIMLA DISTRICT ADMINISTRATION)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:54 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 8:08 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार की तत्परता से शिमला जिले के दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार से एक बुजुर्ग महिला मरीज को बर्फबारी के बीच एयरलिफ्ट कर सुरक्षित पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया. खराब मौसम और भारी बर्फ के बावजूद प्रशासन और सरकार के समन्वित प्रयासों से मरीज को समय रहते उच्च स्तरीय उपचार मिल सका. 85 वर्षीय धर्मी, गांव कितरवाड़ी तहसील डोडरा क्वार की निवासी हैं, जो पिछले एक सप्ताह से पैरालिसिस की समस्या से जूझ रही थीं. लगातार बिगड़ती तबीयत के चलते परिजनों की चिंता बढ़ती जा रही थी. 31 जनवरी को मरीज के बेटे जिया सेन ने स्थानीय प्रशासन के समक्ष एयरलिफ्ट की मांग रखी.

डोडरा क्वार की धर्मी के लिए 'देवदूत' बनी सरकार (Video Credit: SHIMLA DISTRICT ADMINISTRATION)

प्रशासन ने तुरंत उठाया कदम

मामला सामने आते ही एसडीएम डोडरा क्वार और नायब तहसीलदार ने इसकी सूचना जिला प्रशासन शिमला को दी. जिला प्रशासन ने बिना देरी किए प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मरीज को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने की सिफारिश की. प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एयरफोर्स से संपर्क साधा.

दो हेलीकॉप्टर भेजे गए डोडरा क्वार

रविवार को एयरफोर्स के दो हेलीकॉप्टर डोडरा क्वार भेजे गए. एक हेलीकॉप्टर में मरीज और एक तीमारदार को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि दूसरे हेलीकॉप्टर से मरीज के अन्य परिजनों को बाहर निकाला गया. शुरुआत में मरीज को आईजीएमसी शिमला ले जाने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम के कारण शिमला में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग संभव नहीं हो पाई.

पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया गया मरीज

स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मरीज को सीधे पीजीआई चंडीगढ़ ले जाने का निर्णय लिया. ज्वाइंट सेक्रेटरी जीएडी अनिल मनकोटिया ने एयरफोर्स प्रशासन के साथ समन्वय बनाया. वहीं एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने पीजीआई में मरीज और परिजनों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं.

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि भारी बर्फबारी और सड़क संपर्क टूटने के कारण एयरलिफ्ट ही एकमात्र विकल्प था. मरीज को पीजीआई में भर्ती कर लिया गया है और उपचार शुरू हो चुका है. प्रशासन के अधिकारी वहां मौजूद रहकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं.

