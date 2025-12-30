ETV Bharat / state

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से मुक्त हुआ जिला शिमला, अब इस काम के रोजाना मिल रहे हैं ₹425

शिमला जिला हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से मुक्त हो गया है. उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने यह जानकारी दी है.

Shimla Manual Scavenging Free
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से मुक्त हुआ जिला शिमला (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: शिमला जिले के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. जिला अब पूरी तरह से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से मुक्त हो गया है. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जिले में कोई भी सफाई कर्मी अब हाथ से मैला या कूड़ा नहीं उठाता. यह जानकारी उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन प्रतिषेध एवं पुनर्वास अधिनियम 2013 के तहत आयोजित जिला स्तरीय बैठक में दी.

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि जिले में नगर निगम शिमला और सभी स्थानीय निकायों की जांच के दौरान यह सामने आया है कि कोई भी सफाई कर्मी हाथ से मैला ढोते हुए नहीं पाया गया. स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में अब तक 22 विशेष शिविरों का आयोजन किया जा चुका है.

सफाई कर्मचारियों को मिल रहा रोजाना भुगतान

नगर निगम शिमला में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 425 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है. इसके साथ ही जांच शिविरों के माध्यम से सफाई कर्मियों और उनके परिवारों की नियमित स्वास्थ्य जांच भी करवाई जा रही है, ताकि उनके स्वास्थ्य की समय पर देखभाल हो सके.

सुरक्षा उपकरण और आधुनिक मशीनों की सुविधा

नगर निगम शिमला और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा सफाई कर्मियों को गम बूट, दस्ताने, फेस मास्क जैसे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इसके अलावा एसजेपीएनएल द्वारा सैनिटरी किट, सकिंग मशीन और जेटिंग मशीन जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे हाथ से सफाई की जरूरत न पड़े.

बच्चों की पढ़ाई और परिवारों को सहारा

सफाई कर्मचारियों के बच्चों के लिए पहली से दसवीं कक्षा तक केंद्र सरकार की विशेष छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है. इसके तहत इस वित्तीय वर्ष में जिला शिमला से 10 मामलों का पंजीकरण किया गया है. नगर निगम शिमला में नियमित सफाई कर्मचारियों को आवास सुविधा भी दी गई है, जबकि उनके आश्रितों को करुणामूलक आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया सरकार की नीति के अनुसार अपनाई जाती है.

सेप्टिक टैंक हादसे पर कार्रवाई जारी

बैठक में अगस्त 2025 में सेप्टिक टैंक में हुई स्व. जयदेव (बेलदार) की मृत्यु का भी जिक्र किया गया. इस मामले में सफाई कर्मचारी आयोग ने रिपोर्ट मांगी है. शिमला जल प्रबंधन समिति के अनुसार मृतक निजी एजेंसी के अधीन कार्यरत था और एजेंसी को आश्रितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: शिमला MC मेयर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला: HC में हुई सुनवाई, प्रतिवादियों ने दायर किए जवाब

TAGGED:

SHIMLA MUNICIPAL CORPORATION
SHIMLA SANITATION WORKERS
CLEANING WORKERS SALARY SHIMLA
MANUAL SCAVENGING ACT 2013
SHIMLA MANUAL SCAVENGING FREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.