संजौली मस्जिद मामला: शिमला की जिला अदालत आज सुनाएगी फैसला, वक्फ बोर्ड को नहीं मिली थी राहत

संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण पर अदालत सुनागी फैसला. मस्जिद गिराने के आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में चुनौती दी है.

Shimla District Court decision in SANJAULI MASJID CONTROVERSY
शिमला संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत का फैसला (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 11:29 AM IST

3 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली में मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. ये केस 42 व 43 नंबर पर लिस्टेड है. जिला अदालत में न्यायमूर्ति यजुवेन्द्र सिंह केस की सुनवाई कर रहे हैं. पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को हुई थी और उस दौरान अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने उनके पक्ष को अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने मंजूर नहीं किया था.

उल्लेखनीय है कि नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश जारी किए हुए हैं. एमसी कोर्ट के मस्जिद को गिराने के आदेश को वक्फ बोर्ड ने जिला शिमला अदालत में चुनौती दी है. बता दें कि, एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने 2024 में पहले 5 अक्टूबर को मस्जिद की तीन ऊपरी मंजिलों को गिराने का आदेश जारी किया था. फिर इसी केस में वर्ष 2025 में 3 मई को एमसी कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए गिराने के आदेश दिए थे. उसी आदेश को वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी संजौली ने चुनौती दी हुई है.

उल्लेखनीय है कि अगस्त 2024 में मल्याणा क्षेत्र में एक झगड़े के बाद समुदाय विशेष के युवक संजौली मस्जिद में आकर छिप गए थे. स्थानीय जनता ने आंदोलन किया तो मस्जिद में अवैध निर्माण का केस फिर से चर्चा में आया. शिमला में संजौली उपनगर में 11 सितंबर 2024 को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ. हिंदू संगठनों के इस विरोध प्रदर्शन में लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर में लोगों का गुस्सा फूटा तो मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए खुद मस्जिद कमेटी आगे आई.

वर्ष 2024 में विधानसभा के मानसून सेशन में इस मामले पर सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अवैध प्रवासियों के साथ जोड़ा. मामला बढ़ता देख संजौली मस्जिद कमेटी के प्रतिनिधि 12 सितंबर 2024 को एमसी शिमला कमिश्नर के पास आए और खुद अवैध निर्माण गिराने की पेशकश की थी. फिर 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट ने भी एमसी कमिश्नर कोर्ट को तय समय में फैसला देने के आदेश जारी किए थे. इस पर एमसी शिमला कमिश्नर कोर्ट ने मई 2025 में मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध करार देते हुए उन्हें गिराने के आदेश जारी कर दिए.

SHIMLA SANJAULI MASJID CONTROVERSY
SANJAULI MOSQUE CASE
SHIMLA ILLEGAL MASJID CONTROVERSY
शिमला संजौली मस्जिद विवाद
SANJAULI MASJID CONTROVERSY

