शिमला जिले के सेब कारोबारी से लाखों की ठगी, पुलिस थाना रोहडू में मामला दर्ज

महाराष्ट्र के व्यापारी ने शिमला जिले के एक सेब व्यापारी से लाखों का माल मंगवाया, लेकिन पैसे नहीं दिए.

सेब कारोबारी से लाखों की ठगी
सेब कारोबारी से लाखों की ठगी (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसपी संजीव गांधी ने बताया, 'प्रारंभिक जांच में यह मामला आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा प्रतीत होता है और आरोपी व्यापारी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ की जा रही है'.

जानकारी के अनुसार, जिला शिमला में सेब सीजन के दौरान एक बार फिर सेब कारोबार से जुड़ी ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस थाना रोहड़ू में सेब व्यापारी के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. रोहड़ू उपमंडल के करासा पंचायत के गांव बंछूणा निवासी लोकेश राज दत्ता मेसर्स दत्ता फ्रूट कंपनी (DFC) के प्रोपराइटर हैं और रोहड़ू नई सब्जी मंडी में सेब कमीशन एजेंसी चलाते हैं. जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, 'साल 2024 में उन्होंने अपने रोहड़ू स्थित कमीशन एजेंसी से महाराष्ट्र के अमरावती निवासी शोएब अहमद को सेब की खेप भेजी थी. शोएब अहमद सब्जी मंडी अमरावती के शॉप नंबर 88 का मालिक है और वहीं पर फल व्यापार का काम करता है. शिकायत के अनुसार, शोएब अहमद ने लोकेश राज दत्ता से करीब 60 लाख रुपये मूल्य के सेब लिए थे, लेकिन उसकी पूरी राशि अब तक नहीं लौटाई गई. व्यापारी के बार-बार संपर्क करने के बावजूद जब भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए थाना रोहड़ू में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है'.

गौरतलब है कि इससे पहले भी शिमला जिले के रोहड़ू, ठियोग, कोटखाई और नारकंडा जैसे सेब उत्पादक क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के व्यापारियों द्वारा हिमाचली सेब एजेंटों से माल लेकर भुगतान न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. सेब सीजन के दौरान ऐसे आर्थिक धोखाधड़ी के मामले स्थानीय व्यापारियों के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं.

