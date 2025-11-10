ETV Bharat / state

शिमला जिले के सेब कारोबारी से लाखों की ठगी, पुलिस थाना रोहडू में मामला दर्ज

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. एसपी संजीव गांधी ने बताया, 'प्रारंभिक जांच में यह मामला आर्थिक धोखाधड़ी से जुड़ा प्रतीत होता है और आरोपी व्यापारी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूछताछ की जा रही है'.

जानकारी के अनुसार, जिला शिमला में सेब सीजन के दौरान एक बार फिर सेब कारोबार से जुड़ी ठगी का मामला सामने आया है. पुलिस थाना रोहड़ू में सेब व्यापारी के साथ लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. रोहड़ू उपमंडल के करासा पंचायत के गांव बंछूणा निवासी लोकेश राज दत्ता मेसर्स दत्ता फ्रूट कंपनी (DFC) के प्रोपराइटर हैं और रोहड़ू नई सब्जी मंडी में सेब कमीशन एजेंसी चलाते हैं. जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है.