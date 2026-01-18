ETV Bharat / state

हिमाचल में इस मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बनेगी तहसील, जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी को जल्द ही तहसील का दर्जा मिलने की उम्मीद है. जिला प्रशासन ने कसुम्पटी में नई तहसील गठित करने का औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

लंबे समय से तहसील की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है. प्रस्ताव के अनुसार कसुम्पटी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का दबाव और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तहसील की आवश्यकता बताई गई है. नई तहसील बनने से न केवल प्रशासनिक सेवाएं लोगों के घर के नजदीक पहुंचेंगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी.

सरकार को भेजा प्रस्ताव

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि, कसुम्पटी में नई तहसील बनाना आवश्यक है. इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है. वर्तमान में शिमला ग्रामीण के तहत यह क्षेत्र कवर किया जाता है. इसके तहत मौजूदा पटवार सर्कल के अलावा चार नए पटवार सर्कल बनाए जाएंगे. इसी तरह से दो फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे.