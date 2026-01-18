हिमाचल में इस मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बनेगी तहसील, जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव
लंबे समय से तहसील की मांग कर रहे स्थानीय लोगों के लिए राहत और उम्मीद की खबर है.
शिमला: हिमाचल में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी को जल्द ही तहसील का दर्जा मिलने की उम्मीद है. जिला प्रशासन ने कसुम्पटी में नई तहसील गठित करने का औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
लंबे समय से तहसील की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है. प्रस्ताव के अनुसार कसुम्पटी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का दबाव और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तहसील की आवश्यकता बताई गई है. नई तहसील बनने से न केवल प्रशासनिक सेवाएं लोगों के घर के नजदीक पहुंचेंगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी.
सरकार को भेजा प्रस्ताव
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि, कसुम्पटी में नई तहसील बनाना आवश्यक है. इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है. वर्तमान में शिमला ग्रामीण के तहत यह क्षेत्र कवर किया जाता है. इसके तहत मौजूदा पटवार सर्कल के अलावा चार नए पटवार सर्कल बनाए जाएंगे. इसी तरह से दो फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे.
इतने हजार की आबादी
डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने कहा कि, "नए प्रस्ताव के मुताबिक 17 पटवार सर्कल और 4 फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे. इसके तहत कुल 17,032.29 हेक्टेयर भूमि होगी और 86983 कुल खसरा नंबर होंगे. वहीं, 12,080 खतौनी नंबर होंगे. इसके साथ ही इस तहसील के तहत 91,924 जनसंख्या को कवर किया जाएगा. चार नए पटवार सर्कल चमियाना, रझाना, डूम्मी और जनोल बनाए जाएंगे. इसके साथ ही दो फील्ड कानूनगो में कसुम्पटी/चमियाना और शोघी में प्रस्तावित है. इस नई तहसील के अधीन 83 सरकारी स्कूल, 21 पोस्ट ऑफिस, 27 बैंक ब्रांच और विभिन्न सरकारी कार्यालय आएंगे."
शिमला ग्रामीण के तहत 32 पटवार सर्किल
शिमला के डीसी ने कहा कि, शिमला ग्रामीण के तहत अभी 32 पटवार सर्किल हैं, जिसके अंतर्गत तीन विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी, शिमला ग्रामीण और शिमला शहरी का काफी हिस्सा आता है. ऐसे में शिमला शहर के आसपास भारी जनसंख्या, राजस्व मामलों की बढ़ती संख्या, कोर्ट मामले, फील्ड वेरिफिकेशन आदि के कारण काफी दिक्कतें पेश आती है.
