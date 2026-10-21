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पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर, पकड़े गए तो स्टॉक जब्त और दुकान भी होगी सील

पटाखे बेचने और भंडारण के लिए लाइसेंस जरूरी ( File Photo )

शिमला: हिमाचल में त्योहारों के सीजन के बीच पटाखों का कारोबार करने वालों के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. अगर आप पटाखे बेचने, उनका भंडारण करने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कारोबार करते हैं, तो नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है. राजधानी शिमला में पटाखों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी की तैयारी कर ली है. अब पटाखों की गाड़ियों से लेकर दुकानों और गोदामों तक की जांच होगी. बिना वैध दस्तावेजों के पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने या बिना अनुमति बिक्री और भंडारण करने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कई विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई