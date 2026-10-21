पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर, पकड़े गए तो स्टॉक जब्त और दुकान भी होगी सील
त्योहारों के सीजन के बीच पटाखों का कारोबार करने वालों पर नजर रखने के लिए संयुक्त निरीक्षण समितियों का होगा गठन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:53 PM IST
शिमला: हिमाचल में त्योहारों के सीजन के बीच पटाखों का कारोबार करने वालों के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है. अगर आप पटाखे बेचने, उनका भंडारण करने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कारोबार करते हैं, तो नियमों की अनदेखी आपको भारी पड़ सकती है. राजधानी शिमला में पटाखों के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष निगरानी की तैयारी कर ली है. अब पटाखों की गाड़ियों से लेकर दुकानों और गोदामों तक की जांच होगी. बिना वैध दस्तावेजों के पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने या बिना अनुमति बिक्री और भंडारण करने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
कई विभाग मिलकर करेंगे कार्रवाई
डीसी अनुपम कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर तहसील और उप-तहसील स्तर पर संयुक्त निरीक्षण समितियों के गठन के निर्देश दिए हैं. जिला प्रशासन ने पटाखों के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए बहु-विभागीय निगरानी व्यवस्था तैयार की है. संयुक्त निरीक्षण समिति की अध्यक्षता संबंधित तहसीलदार करेंगे. समिति में नायब तहसीलदार, संबंधित थाना प्रभारी, अग्निशमन विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य कर एवं आबकारी विभाग/जीएसटी, संबंधित नगर निकाय या पंचायती राज संस्थान और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे. जरूरत पड़ने पर उपमंडलाधिकारी (SDM) अन्य अधिकारियों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी शामिल कर सकेंगे. संबंधित एसडीएम इन समितियों के कार्यों की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेंगे.
पटाखे लेकर निकलने वाली गाड़ियों की होगी जांच
जिला प्रशासन की निगरानी केवल दुकानों और गोदामों तक सीमित नहीं रहेगी. एसपी शिमला द्वारा जिले के प्रमुख प्रवेश मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों, नेशनल हाईवे और अंतर-जिला मार्गों पर विशेष जांच नाके और मोबाइल इंस्पेक्शन टीम स्थापित किए जाएंगे. पटाखों का परिवहन करने वाले गाड़ियों के विस्फोटक लाइसेंस, परिवहन परमिट, जीएसटी बिल, ई-वे बिल, सामग्री के स्रोत और गंतव्य, पटाखों की मात्रा और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी. अगर किसी गाड़ी में पटाखे बिना वैध दस्तावेजों के पाए जाते हैं, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें
संयुक्त निरीक्षण समितियां पटाखों की बिक्री और भंडारण के लाइसेंस की वैधता की जांच करेगी. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आतिशबाजी केवल स्वीकृत और लाइसेंस प्राप्त परिसरों में ही रखी जाए. दुकानों और गोदामों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों, आपातकालीन व्यवस्थाओं, पर्यावरणीय मानकों और पटाखों के भंडारण की निर्धारित मात्रा से जुड़े नियमों की भी पड़ताल होगी. अवैध बिक्री, भंडारण, कब्जे या परिवहन के मामले सामने आने पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी.
बाजारों से लेकर अस्पतालों तक रहेगी विशेष नजर
त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों, बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों के आसपास विशेष निगरानी रखी जाएगी. बिना अनुमति पटाखों की बिक्री, सड़क किनारे अस्थायी दुकानें लगाने और मोबाइल या अस्थायी बिक्री केंद्र चलाने पर रोक सुनिश्चित की जाएगी. रात के समय पटाखों की थोक आवाजाही पर भी विशेष नजर रहेगी. इसके अलावा प्रशासन की टीमें औचक निरीक्षण करेंगी और अवैध पटाखा कारोबार से संबंधित जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.
स्टॉक जब्त, परिसर सील और लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कानूनी प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है. मामलों की प्रकृति के अनुसार विस्फोटक अधिनियम 1884, विस्फोटक नियम 2008, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जीएसटी कानूनों, पर्यावरण संरक्षण कानूनों और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सक्षम प्राधिकारी को पटाखों का स्टॉक जब्त करने, परिसर सील करने, लाइसेंस निलंबित या रद्द करने और दोषियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई करने का अधिकार होगा.
बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर क्या कार्रवाई हो सकती है?
- पुलिस और प्रशासन अवैध रूप से बिक्री या भंडारण किए जा रहे पटाखों को कब्जे में ले सकते हैं.
- विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
- नियम के अनुसार पटाखे केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर से ही बेचे जा सकते हैं.
- संबंधित नियमों और प्रशासनिक आदेशों के तहत अवैध बिक्री रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
- दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर नियमों के विरुद्ध पटाखे रखने पर भी कार्रवाई हो सकती है.
3 दिन में पहली रिपोर्ट, हर सोमवार देना होगा कार्रवाई का ब्यौरा
जिला प्रशासन ने निरीक्षण समितियों की जवाबदेही भी तय की है. समितियों को निरीक्षण शुरू होने के तीन दिनों के अंदर प्रारंभिक रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को सौंपनी होगी. इसके बाद त्योहारों के दौरान हर सोमवार को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. रिपोर्ट में नियमों के उल्लंघन, जब्ती, अभियोजन और की गई निवारक कार्रवाई का पूरा विवरण देना होगा. उपमंडलाधिकारी इन रिपोर्टों को संकलित कर डीसी शिमला के कार्यालय को भेजेंगे.