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प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, तो करनी होगी भरपाई

रामपुर: शिमला जिला प्रशासन ने प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है. जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं. एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा द्वारा इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन (Office memorandum) जारी कर जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

शिमला जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 23 फरवरी 2026 को पारित आदेश और सुप्रीम कोर्ट के फैसले “विषय: सार्वजनिक और निजी संपत्ति का विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य” में दिए गए दिशा-निर्देशों को लागू किया जाएगा. जिला प्रशासन के निर्देशों में साफ कहा गया है कि अगर किसी प्रदर्शन या विरोध के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो हिंसा में शामिल लोगों, आयोजकों और प्रदर्शन का हिस्सा रहे व्यक्तियों को नुकसान के लिए जिम्मेदार माना जाएगा. ऐसे मामलों में नुकसान की भरपाई भी प्रदर्शन-आंदोलन से संबंधित लोगों से ही की जाएगी.

संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी

जिला प्रशासन ने एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) पंकज शर्मा की ओर से जारी आदेश में जिले के एसपी, सभी एसडीएम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखें और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई करें. प्रदेश सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि जब तक केंद्र सरकार इस संबंध में अलग कानून नहीं बनाती या भारतीय न्याय संहिता में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे.