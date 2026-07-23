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शिमला जिला प्रशाशन ने जारी की सेब ढुलाई की दरें, दरों से अधिक वसूली करने पर होगी कार्रवाई

शिमला: हिमाचल में सेब सीजन के शुरुआत के साथ ही शिमला जिला प्रशाशन ने सीजन के दौरान सेब की ढुलाई व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं. जिला प्रशासन सेब की ढुलाई को सुव्यवस्थित रखने के उद्देश्य से परिवहन दरें निर्धारित कर दी हैं. इस संबंध में उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में साल 2026 के लिए सेब की पेटियों की वजन के आधार पर ढुलाई के लिए ट्रक, मिनी ट्रक और चार पहिया पिकअप वाहनों की परिवहन दरें तय की गई हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी ऑपरेटर यूनियनों को इन्हीं निर्धारित दरों के अनुसार परिवहन शुल्क लेना होगा. अधिसूचना में निर्धारित दरों का सख्ती से पालन करने के आदेश दी गए हैं.

जिला प्रशासन की ओर से तय की गई ढुलाई दरें

दिल्ली तक ट्रक एवं अन्य वाहनों के लिए परिवहन दर 95 पैसा प्रति पेटी निर्धारित की गई है, जबकि चंडीगढ़ तक ट्रक और अन्य वाहनों के लिए यह दर 1 रुपये 30 पैसा प्रति पेटी तय की गई है. इसी प्रकार चार पहिया पिकअप वाहनों के लिए 20 किलोमीटर तक की दूरी पर 2 रुपये 30 पैसा तथा 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 2 रुपये 50 पैसा प्रति पेटी निर्धारित किया गया है. वहीं आयशर चार पहिया यानी टाटा 407 वाहन के लिए परिवहन दर 1 रुपये 30 पैसा प्रति पेटी तय की गई है. उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि ये सभी दरें प्रति किलोमीटर/प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित की गई हैं और इन्हीं के अनुसार सेब पेटियों की ढुलाई का शुल्क लिया जाएगा.

दरों से अधिक हुई वसूली तो होगी कार्रवाई