ढली फोरलेन टनल पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI से पूछा- 600 करोड़ खर्च के बाद क्यों बदली सरफेस हाईवे की योजना?
अदालत ने अगली सुनवाई तक निर्माण कार्य बंद रखने के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया है. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 5:18 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में टनल निर्माण और स्थानीय लोगों के मकानों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. वनीत शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि टनल निर्माण के चलते संजौली, भट्टाकुफर और चलौंठी क्षेत्र में सैकड़ों रिहायशी मकानों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने NHAI से यह भी पूछा कि जब सरफेस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी और प्रभावित लोगों को करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका था, तो फिर उस योजना को छोड़कर घनी आबादी के नीचे ट्विन ट्यूब टनल बनाने का फैसला क्यों लिया गया.
निर्माण कार्य रोकने का आश्वासन
हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से पेश वकील के उस बयान को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें बताया गया कि स्थानीय लोगों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए 18 सितंबर 2026 से टनल का निर्माण कार्य निलंबित है. NHAI की ओर से कहा गया कि IIT रुड़की की तकनीकी रिपोर्ट आने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित होने तक निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा. NHAI के इस आश्वासन को देखते हुए अदालत ने फिलहाल अलग से कोई रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया. हालांकि, अदालत ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई तक मौके पर कोई निर्माण गतिविधि नहीं होगी.
600 करोड़ के मुआवजे के बाद योजना क्यों बदली?
अदालत ने NHAI से सड़क निर्माण की योजना में बदलाव को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने जानना चाहा कि जब छकड़ैल, भट्टाकुफर और ढली के रास्ते सरफेस हाईवे बनाने के लिए पहले ही जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी और प्रभावित लोगों को करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया था, तो उस योजना को छोड़ने की परिस्थितियां क्या थीं. अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि यदि परियोजना पर पहले ही बड़ी धनराशि खर्च की जा चुकी थी, तो सरकारी खजाने को हुए नुकसान की जिम्मेदारी किसकी होगी.
मूल योजना में नहीं थी ट्विन ट्यूब टनल
याचिकाकर्ताओं वनीत शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका के अनुसार, मूल शिमला बाईपास परियोजना यानी NH-05 में चलौंठी-संजौली से भट्टाकुफर के बीच ट्विन ट्यूब टनल बनाने का प्रस्ताव नहीं था. मूल योजना के तहत छकड़ैल, भट्टाकुफर और ढली के रास्ते सरफेस हाईवे बनाया जाना था. याचिका में दावा किया गया है कि इस योजना के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद करीब 88 परिवारों के मकान तोड़े गए और परिवार विस्थापित हुए. इसके बाद NHAI ने कथित तौर पर सरफेस हाईवे की योजना छोड़कर घनी आबादी वाले क्षेत्र के नीचे से टनल बनाने का विकल्प चुना.
सैकड़ों मकानों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ताओं ने टनल निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि इससे पहाड़ी के ऊपर बने सैकड़ों मकानों को खतरा पैदा हो गया है. याचिका के मुताबिक, कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं और कुछ घरों को असुरक्षित घोषित किया गया है. स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ IIT रुड़की की तकनीकी टीम ने भी 1 अक्टूबर 2026 को मौके का निरीक्षण किया था. याचिका में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान (GSI) की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय परिस्थितियों को लेकर पहले ही चेतावनी दी गई थी. इसके अलावा, टनल के दोनों सिरों से पानी निकलने और सिमेट्री तथा विशाल मेगा मार्ट के आसपास टनल और जमीन की सतह के बीच कथित तौर पर केवल 14 मीटर की दूरी होने का मुद्दा भी उठाया गया है.
फिलहाल, हाईकोर्ट ने NHAI के निर्माण कार्य बंद रखने के आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित की है.
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