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ढली फोरलेन टनल पर हाईकोर्ट सख्त, NHAI से पूछा- 600 करोड़ खर्च के बाद क्यों बदली सरफेस हाईवे की योजना?

संजौली-भट्टाकुफर के मकानों पर खतरे का मामला हाईकोर्ट पहुंचा ( ETV BHARAT )

शिमला: राजधानी शिमला के संजौली में टनल निर्माण और स्थानीय लोगों के मकानों पर मंडरा रहे खतरे को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. वनीत शर्मा और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि टनल निर्माण के चलते संजौली, भट्टाकुफर और चलौंठी क्षेत्र में सैकड़ों रिहायशी मकानों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है. सुनवाई के दौरान अदालत ने NHAI से यह भी पूछा कि जब सरफेस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी और प्रभावित लोगों को करीब 600 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जा चुका था, तो फिर उस योजना को छोड़कर घनी आबादी के नीचे ट्विन ट्यूब टनल बनाने का फैसला क्यों लिया गया.

निर्माण कार्य रोकने का आश्वासन