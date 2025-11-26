ETV Bharat / state

शिमला के इस उपनगर में 29 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक ट्रैफिक रहेगा बंद, जानिए शेड्यूल

जल प्रबंधन निगम लिमिटेड शिमला द्वारा पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है. जिस वजह से कई सड़कों पर यातायात बंद रहेगा.

शिमला में कई सड़कों पर बंद रहेगा ट्रैफिक
शिमला में कई सड़कों पर बंद रहेगा ट्रैफिक (file)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 7:15 PM IST

शिमला: शिमला जल प्रबंधन निगम की ओर से पाइपलाइन बिछाने के कार्य के चलते शहर के विभिन्न लिंक रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने को लेकर जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने आदेश जारी किए है. जिसके अनुसार शिमला जिले के ढली उपनगर में 29 नवंबर से 16 जनवरी 2026 तक विभिन्न लिंक सड़कों पर यातायात बंद रहेगा.

आदेश के अनुसार, इंजीनियर-सह-अतिरिक्त महाप्रबंधक (डब्ल्यूडी), शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन कार्य को करने के लिए विभिन्न सड़कों को बंद करने का अनुरोध किया गया है. जिला दंडाधिकारी ने व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 115 Body और 117 के तहत 29 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक विभिन्न लिंक सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक बंद करने के आदेश जारी किए हैं.

ढली टनल (वेस्ट पोर्टल) से भट्टाकुफर राष्ट्रीय राजमार्ग 29 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक, ढली टनल (वेस्ट पोर्टल) से सेमेट्री रोड तक 15 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक और ढली टनल (सब्जी मंडी के पास) से ढिंगू माता मंदिर मार्ग 29 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक बंद रहेगा. इन मार्गों पर सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक और सायं 6:30 बजे से सायं 7:30 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा.

शिमला डीसी अनुपम कश्यप ने कहा, 'रोजाना काम रुकने के बाद सड़कें साफ की जाए और रोजाना कीचड़/खुदाई की गई मिट्टी हटाई जानी चाहिए. ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएंगे. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम की जगह पर उचित साइन बोर्ड लगाए जाएंगे. आम लोगों की सुविधा के लिए एंबुलेंस को बिना रुकावट रास्ता दिया जाएगा. किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में लोकल अधिकारियों को तुरंत जानकारी दी जाएगी. काम करने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि काम के दौरान पैदल चलने वालों, खासकर बुजुर्गों और स्कूली बच्चों के लिए सभी जरूरी सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाए'.

