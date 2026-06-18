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शिमला के ढली-संजौली बाईपास पर भारी भूस्खलन, दोनों तरफ से आवाजाही बंद, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

शिमला के ढली-संजौली बाईपास पर भूस्खलन ( ETV BHARAT )