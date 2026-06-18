शिमला के ढली-संजौली बाईपास पर भारी भूस्खलन, दोनों तरफ से आवाजाही बंद, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
लैंडस्लाइड के कारण सड़क यातायात के लिए बंद कर दी गई है. सड़क को बहाल करने का काम जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 7:08 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में गुरुवार शाम ढली-संजौली बाईपास मार्ग पर अचानक पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया. इसके चलते यह प्रमुख मार्ग दोनों ओर से यातायात के लिए पूरी तरह बंद हो गया है. राहत की बात यह रही कि जिस समय लैंडस्लाइड हुआ, उस दौरान सड़क से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. जानकारी के अनुसार ढली-संजौली बाईपास पर शाम करीब सवा पांच बजे अचानक भारी भूस्खलन हुआ. पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर, मलबा और दो पेड़ सड़क पर गिर गए. देखते ही देखते मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही रुक गई. घटना की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग कसुम्पटी मंडल की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गईं. विभाग की ओर से सड़क को जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है.
पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
शिमला पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए ढली-संजौली बाईपास मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जब तक सड़क पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक इस मार्ग का इस्तेमाल करने से बचें. लोगों को यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने और मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.
अभी भी बना हुआ है खतरा
पुलिस के अनुसार भूस्खलन वाले स्थान पर अभी भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है. इसी वजह से लोगों को घटनास्थल से दूरी बनाए रखने को कहा गया है. स्थानीय लोगों के अनुसार इस क्षेत्र में पहले भी कई बार पहाड़ी दरकने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. बारिश के मौसम में जमीन में नमी बढ़ने से पहाड़ी कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है.
आसपास के भवनों पर भी मंडरा रहा खतरा
ढली-संजौली बाईपास के आसपास कई बहुमंजिला भवन मौजूद हैं. स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार गिर रहे पत्थरों और पहाड़ी में आ रही दरारों के कारण आसपास रहने वाले लोगों में भी चिंता बढ़ रही है. लोगों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण करवाने और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है.
शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि लैंडस्लाइड के कारण सड़क यातायात के लिए बंद कर दी गई है. उन्होंने बताया कि मार्ग को जल्द खोलने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं और बहाली का काम शुरू किया जा रहा है. वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य जारी है. सड़क बहाल होने के बाद इसकी जानकारी आम लोगों को दी जाएगी. फिलहाल यात्रियों को सफर से पहले यातायात स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है.
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