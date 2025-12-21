शिमला में सेब कारोबारी से ठगी, ₹44 लाख के सेब लेकर व्यापारी फरार
शिमला में सेब कारोबारी से 44 लाख रुपये की ठगी हुई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शिमला: शिमला की ढली सब्जी मंडी से सेब कारोबारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. 2024 के सेब सीजन के दौरान एक बाहरी व्यापारी ने कारोबारी से करोड़ों रुपये के सेब खरीदे, लेकिन पूरा भुगतान किए बिना फरार हो गया. अब पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर ढली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद से स्थानीय सेब कारोबारियों में चिंता और नाराजगी का माहौल है.
1.18 करोड़ रुपये के सेब खरीदे
ढली सब्जी मंडी में स्थित विकास फ्रूट कंपनी के मालिक विकास शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सेब सीजन 2024 के दौरान पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के गांव घुगुरमल निवासी पवन कुमार ने उनकी दुकान से सेब खरीदे थे. आरोपी उस समय न्यू शिमला में रह रहा था और खुद को भरोसेमंद व्यापारी बताकर कारोबार कर रहा था.
शिकायत के अनुसार आरोपी ने विकास फ्रूट कंपनी से कुल 1 करोड़ 18 लाख 25 हजार 310 रुपये के सेब खरीदे. शुरुआत में आरोपी ने आंशिक भुगतान कर सेब कारोबारी को विश्वास में लिया. कुल रकम में से 73 लाख 71 हजार 316 रुपये पंजाब नेशनल बैंक की संजौली शाखा, शिमला में स्थित खाते में जमा करवाए गए.
₹44 लाख लेकर व्यापारी हुआ फरार
विकास शर्मा ने बताया कि शुरुआती भुगतान के बाद आरोपी ने बाकी रकम देने में बहाने बनाने शुरू कर दिए. कुछ समय बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया और संपर्क पूरी तरह खत्म कर लिया. शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी ने जानबूझकर धोखाधड़ी की और 44 लाख 53 हजार 994 रुपये की शेष राशि का भुगतान नहीं किया. कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
भुगतान न मिलने पर पीड़ित कारोबारी ने ढली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी.
एसपी संजीव गांधी ने कहा, "ढली थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस लेनदेन से जुड़े बैंक दस्तावेजों और कारोबारी रिकॉर्ड की जांच कर रही है. साथ ही आरोपी की तलाश के प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."
