शिमला डेंटल कॉलेज का नाम बदला, अब राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल के नाम से होगी पहचान
30 अक्टूबर को स्वास्थ्य विभाग ने जारी की अधिसूचना, 10 अक्टूबर की मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया था निर्णय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 9:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम बदलकर राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला कर दिया है. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. नाम परिवर्तन के बाद अब यह संस्थान नए नाम से जाना जाएगा.
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने जनहित में संस्थान का नाम बदलने के आदेश दिए हैं. इसके तहत हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला का नया नाम 'राजीव गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शिमला' निर्धारित किया गया है. यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद लिया गया है.
स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार की ओर से जारी अधिसूचना में नाम परिवर्तन की जानकारी संबंधित विभागों और अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि सरकारी रिकॉर्ड और विभागीय कार्यों में नए नाम के अनुसार आवश्यक बदलाव किए जा सकें. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ अटल सुपर स्पेशियलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान, चमियाना को भी इस निर्णय से अवगत करवाया है.
इससे संबंधित संस्थानों और विभागों को आधिकारिक पत्राचार एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में नए नाम का इस्तेमाल करने की जानकारी मिल गई है. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि नाम बदलने का यह निर्णय 10 अक्टूबर 2026 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के अनुरूप लागू किया गया है. मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद अब विभाग ने इसे औपचारिक रूप देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है.
शिमला स्थित यह दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रदेश में दंत चिकित्सा शिक्षा और उपचार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संस्थान है. नाम परिवर्तन के साथ अब संस्थान की आधिकारिक पहचान राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला के रूप में होगी.
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