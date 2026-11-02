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शिमला डेंटल कॉलेज का नाम बदला, अब राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल के नाम से होगी पहचान

शिमला डेंटल कॉलेज का नाम बदला गया ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला स्थित राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम बदलकर राजीव गांधी राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला कर दिया है. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. नाम परिवर्तन के बाद अब यह संस्थान नए नाम से जाना जाएगा.

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने जनहित में संस्थान का नाम बदलने के आदेश दिए हैं. इसके तहत हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, शिमला का नया नाम 'राजीव गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, शिमला' निर्धारित किया गया है. यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बाद लिया गया है.