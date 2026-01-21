ETV Bharat / state

'गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया तो...', CM सुक्खू को आत्मघाती हमले की धमकी, शिमला में हड़कंप

यह पहला मौका नहीं है जब 26 जनवरी से पहले इस तरह की धमकियां सामने आई हो. इससे पहले भी गणतंत्र दिवस के आसपास कभी किसी सरकारी कार्यालय तो कभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती रही हैं. हालांकि, उन मामलों में जांच के बाद धमकियां अफवाह साबित हुईं, लेकिन हर बार प्रशासन को बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम करने पड़े.

धमकी भरे ई-मेल के सब्जेक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि, 'यदि मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, तो मानव बम हमला किया जाएगा.' इस तरह की धमकी को प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने बेहद गंभीरता से लिया है. इस मामले में थाना सदर शिमला में भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3), 353(1)(बी) व 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह मामला एक गुमनाम ई-मेल आईडी से भेजी गई धमकी के आधार पर दर्ज किया गया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आत्मघाती हमले की धमकी मिलने से प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है. यह धमकी उपायुक्त कार्यालय शिमला की आधिकारिक मेल आईडी पर मिली है, जिसे बाद में एसपी कार्यालय शिमला द्वारा ई-मेल के माध्यम से थाना सदर को फॉरवर्ड किया गया. इस ईमेल के बाद से शिमला में हाई अलर्ट है.

प्रदेश के मुख्यमंत्री को आत्मघाती हमले की धमकी मिलने के बाद राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों और अन्य सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गणतंत्र

दिवस समारोह स्थल सहित मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले सभी कार्यक्रमों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, डॉग स्क्वायड, बम

निरोधक दस्ते और तकनीकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.

ई-मेल भेजने वाले की तलाश जारी

पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से गुमनाम ई-मेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी.

आम जनता से अपील, अफवाहों पर ध्यान न दें

प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें. सुरक्षा एजेंसियों ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश की शांति और सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. मेल में एक अज्ञात व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अफवाहनुमा और झूठी जानकारी प्रसारित की गई थी, जिसका उद्देश्य आम जनता में भय और दहशत फैलाना था.

ई-मेल में भेजी गई जानकारी पूरी तरह अफवाह और झूठी

एसपी संजीव गांधी ने बताया कि, "ई-मेल में भेजी गई जानकारी पूरी तरह अफवाह और झूठी पाई गई है, जिसे अज्ञात व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानबूझकर इस उद्देश्य से भेजा गया कि आम जनता में डर और दहशत फैलाई जा सके. इस तरह की धमकी न केवल लोगों में भय का माहौल पैदा करती है, बल्कि यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए भी गंभीर खतरा मानी जाती है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है."

