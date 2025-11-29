ETV Bharat / state

शिमला जिले में 30 गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित करने की तैयारी, अब ढूंढे से नहीं मिलेगा तंबाकू!

शिमला जिले में 30 गांवों को तंबाकू मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

Tobacco-free village
तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक (Getty Image)
शिमला: आज के समय में कई तरह के नशे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं. प्रदेश के कई जिलों में युवा इस कदर नशे की लत में फंस चुके हैं कि निकला मुश्किल हो रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते शिला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा कि, युवाओं को जागरूक करने और तंबाकू मुक्त वातावरण बनाने के लिए सभी विभागों का संयुक्त प्रयास जरूरी है. इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है जो, 9 अक्टूबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक जिले में चलेगा. अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, पंचायतों एवं शहरी निकाय क्षेत्रों में व्यापक जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही है.

तंबाकू सेवन एक गंभीर समस्या

उपायुक्त ने कहा है कि, तंबाकू सेवन एक गंभीर सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या है. इससे युवाओं को दूर रखना बेहद जरूरी है. सभी तंबाकू नियंत्रण गतिविधियों का अभिलेख राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पोर्टल पर किया जाएगा. इसकी निगरानी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से की जाएगी. बैठक में कोटपा अधिनियम 2003 के क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा की गई. यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के नियमों का सख्ती से पालन हो.

शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर नकेल कसने के लिए आदेश जारी किए. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ढीली सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पाद बिना अनुमति बेचना कानूनी अपराध माना जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और नगर क्षेत्रों में नगर निकायों के सचिव/कार्यकारी अधिकारी को अब रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का अधिकार सौंपा गया है."

बिना अनुमति तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

शिमला डीसे ने कहा है कि, अधिकारी अपने क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री को कंट्रोल करेंगे और नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे. हिमाचल प्रदेश लूज सिगरेट एवं बीड़ी की बिक्री प्रतिबंध अधिनियम, 2016 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है. अब कोई भी दुकान, खोखा, ठेला या प्रतिष्ठान यदि तंबाकू उत्पाद बेचना चाहता है, तो उसे संबंधित पंचायत या नगर निकाय से अनुमति पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

इन क्षेत्रों में तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय

इस निर्णय के अनुसार, आवेदक को यह लिखित में देना होगा कि वह ढीली सिगरेट या बीड़ी नहीं बेचेगा, किसी भी शिक्षण संस्था से 100 मीटर की दूरी के भीतर तंबाकू उत्पाद नहीं बेचेगा और 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू सामग्री नहीं देगा. DC ने कहा कि, दुकान में निर्धारित वार्निंग बोर्ड '18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू बेचना दंडनीय अपराध है'. अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा.

30 गांव घोषित होंगे तंबाकू मुक्त

डीसी ने कहा कि, शिमला जिले में 30 गांवों को तंबाकू मुक्त गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया है. किसी गांव या पंचायत को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि और विभाग के लोग भी शामिल होंगे. इसके साथ ही गांव के किसी ऐसे व्यक्ति को तंबाकू एंबेसडर बनाया जाएगा, जिनका अपना रूतबा हो और लोग उनकी बात सुनते और मानते हों. यही कमेटी उस गांव या पंचायत को तंबाकू मुक्त करवाने की दिशा में आगे कार्य करेगी. इसके साथ ही तय मानकों को पूरा करने के उपरांत ही तम्बाकू मुक्त गांव घोषित किया जाएगा.

अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

उपायुक्त ने बताया कि, अभियान के तहत 2458 आईसी की गतिविधियां हुई है. 639 शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है. 16 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई है. रोजाना औसतन 28 पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है. 14 ट्रेनिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है.

