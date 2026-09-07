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जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में आयेंगे अव्वल, डीसी शिमला अनुपम कश्यप अपनी जेब से देंगे हजारों के इनाम

इस तरह प्रोत्साहन राशि मशोबरा स्कूल के विद्यार्थियों को भी मिल चुकी है. उपायुक्त ने स्कूल परिसर के विस्तारीकरण के लिए 05 लाख रूपये खंड विकास कार्यालय की ओर से मुहैया करवाने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही स्कूल की लाइब्रेरी के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं से जुड़ी नई किताबों की खरीद के लिए बजट दिया जाएगा.

छात्रों से विशेष संवाद के दौरान शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा, "मार्च 2027 में होने वाली दसवीं और जमा दो की वार्षिक परीक्षा में जो बच्चे स्टेट की मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें 50 हजार हजार रुपए की मेधावी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. जो बच्चे इन दोनों बोर्ड की परीक्षाओं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाएंगे। उनमें से प्रथम स्थान पर 25 हजार द्वितीय स्थान पर 20 हजार और तृतीय स्थान हासिल करने पर 15 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह सभी प्रोत्साहन राशि उपायुक्त अपने वेतन से बच्चों को देंगे".

डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने अपने प्रेरक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि जो छात्र बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल आएंगे, उन्हें वे अपने वेतन से हजारों रुपए का इनाम देंगे. शिमला जिला के खलग स्कूल में छात्रों के साथ विशेष संवाद में डीसी शिमला अनुपम कश्यप ने ये ऐलान किया. उन्होंने इससे पूर्व ऐसे ही इनाम इससे पूर्व मशोबरा स्कूल के बच्चों को भी दिए हैं.

शिमला: यह आईएएस अफसर एयर कंडीशंड ऑफिस में आरामदायक कुर्सी पर बैठकर फाइलें निपटाने में ही यकीन नहीं रखता, बल्कि नई पौध को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है. शिमला जिला के डीसी अनुपम कश्यप का नाम देश के सौ श्रेष्ठ नौकरशाहों में ऐसे ही नहीं आया है. उनकी समाज के प्रति दायित्व की सोच प्रेरक है.

बच्चों के जीवन में परिवार की अहम भूमिका

डीसी अनुपम कश्यप ने कहा, "बच्चों के जीवन में माता-पिता भाई-बहन दादा-दादी की अहम भूमिका होती है. सुबह बच्चों को समय पर तैयार करके स्कूल भेजना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है. आज यहां इतने अनुशासित, स्मार्ट और आत्मविश्वास से भरे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से आपके माता-पिता और परिवार की है, लेकिन हम माता-पिता और परिजनों के प्रयासों को सामान्य समझकर भूल जाते हैं. वास्तव में इनके पीछे बहुत मेहनत और चिंता होती है".

'घर में मां की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण'

डीसी अनुपम कश्यप ने कहा, "घर में मां की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. वह आपके लिए भोजन तैयार करती है और आपकी पसंद-नापसंद का ध्यान रखती है, लेकिन कई बार हम उसी भोजन में कमियां निकालने लगते हैं. हमें यह समझना चाहिए कि उस भोजन के पीछे मां की मेहनत, समय और स्नेह जुड़ा हुआ है".

उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हमारे पीछे हमारे परिवार का बहुत बड़ा संघर्ष और त्याग होता है. माता-पिता पूरा दिन मेहनत करते हैं और शाम को आपके घर लौटने की प्रतीक्षा करते हैं. इसलिए हमें उनके प्रयासों को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए.

उन्होंने कहा कि बच्चों आपकी लाईफ का स्टेयरिंग आपके अपने हाथ रहे. आपकी जिंदगी को कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रित नहीं कर सकता. आपके माता-पिता, शिक्षक और मार्गदर्शक आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको सही और गलत की पहचान करना सिखा सकते हैं, लेकिन आपके जीवन की दिशा तय करने का अधिकार आपके अपने हाथ में है. जब हमें यह समझ आ जाती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा, तब हम किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन का नियंत्रण नहीं लेने देते. जब तक आपके जीवन का स्टीयरिंग आपके अपने हाथ में है, तब तक कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर जाने या किसी गलत काम में शामिल होने से स्वयं को रोक सकता है.

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