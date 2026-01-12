ETV Bharat / state

मंदिरों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, जाखू जैसे हर मंदिर में बनेगा डेवलपमेंट प्लान

शिमला: जिला शिमला के मंदिर न्यास के तहत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है. शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को मंदिर न्यासों के चेयरमैन के साथ आयोजित विशेष बैठक में ये फैसला लिया गया. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले के विभिन्न मंदिर न्यासों में करीब 48 पद रिक्त है. इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.

मंदिर में रिक्त पदों के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि, फिलहाल रिक्त पदों की सूचना प्रदेश सरकार को दी जाएगी. इन पदों को भरने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है. अब मंदिर न्यास तय कमेटी के तहत ही भर्ती प्रक्रिया करेगी. उन्होंने कहा कि, जिले के मंदिर में बेहतर प्रबंधन संचालन के लिए सभी पदों का भरा होना बहुत जरूरी है. रिक्त पदों के चलते मंदिर व्यवस्थाएं काफी प्रभावित होती है.

शिमला DC अनुपम कश्यप ने कहा कि, मंदिर में भर्ती प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से ही होती है. हर पद के लिए सरकार की ओर से योग्यताएं एवं शर्ते तय की गई हैं. सरकार के आदेशों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. जिले के पांच मंदिरों में पुजारी, मल्टीपर्पस, अकाउंटेंट, क्लर्क आदि पदों को भरा जाएगा.