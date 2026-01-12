ETV Bharat / state

मंदिरों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू, जाखू जैसे हर मंदिर में बनेगा डेवलपमेंट प्लान

शिमला जिले के विभिन्न मंदिर न्यासों में खाली पद होने से मंदिर की व्यवस्था काफी प्रभावित हो रही, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है.

Shimla DC Anupam Kashyap Meeting
शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप की बैठक (@DIPR)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 2:22 PM IST

3 Min Read
शिमला: जिला शिमला के मंदिर न्यास के तहत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रशासन ने शुरू कर दी है. शिमला जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में सोमवार को मंदिर न्यासों के चेयरमैन के साथ आयोजित विशेष बैठक में ये फैसला लिया गया. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिले के विभिन्न मंदिर न्यासों में करीब 48 पद रिक्त है. इन पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी.

मंदिर में रिक्त पदों के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि, फिलहाल रिक्त पदों की सूचना प्रदेश सरकार को दी जाएगी. इन पदों को भरने के लिए अनुमोदन कर दिया गया है. अब मंदिर न्यास तय कमेटी के तहत ही भर्ती प्रक्रिया करेगी. उन्होंने कहा कि, जिले के मंदिर में बेहतर प्रबंधन संचालन के लिए सभी पदों का भरा होना बहुत जरूरी है. रिक्त पदों के चलते मंदिर व्यवस्थाएं काफी प्रभावित होती है.

शिमला DC अनुपम कश्यप ने कहा कि, मंदिर में भर्ती प्रक्रिया प्रदेश सरकार द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से ही होती है. हर पद के लिए सरकार की ओर से योग्यताएं एवं शर्ते तय की गई हैं. सरकार के आदेशों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जा रहा है. जिले के पांच मंदिरों में पुजारी, मल्टीपर्पस, अकाउंटेंट, क्लर्क आदि पदों को भरा जाएगा.

वेबसाइट पर मंदिर के बारे में सूचनाएं उपलब्ध

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि, "शिमला जिले के मंदिर न्यासों की वेबसाइट बनाने के कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं. जाखू, संकटमोचन और तारा देवी मंदिर न्यास वेबसाइट बन चुकी है. इसके अलावा शेष मंदिरों की भी वेबसाइट बनेगी. इन वेबसाइट पर मंदिर के बारे में सारी सूचनाएं उपलब्ध रहेगी. ऑनलाइन भंडारा बुकिंग, लाइव आरती, आदि सूचनाएं भी उपलब्ध रहेगी."

जाखू की तर्ज पर हर मंदिर में बनेगा डेवलपमेंट प्लान

बैठक में फैसला लिया गया कि, जाखू की तर्ज पर हर मंदिर परिसर में विस्तारीकरण और अत्याधुनिक सुविधाओं को लेकर डेवलपमेंट प्लान बनेगा. इस प्लान को बनाने का कार्य एक महीने के भीतर मंदिर न्यास पूर्ण करेगा. तारा देवी, संकट मोचन, हाटकोटी और सराहन मंदिर न्यास में डेवलपमेंट प्लान बनेगा. भविष्य में श्रद्धालुओं की संख्या के हिसाब से बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाने में ये डेवलपमेंट प्लान काफी कारगर साबित होगा.

तारा देवी मंदिर के किए बनेगा वैकल्पिक मार्ग

बैठक में फैसला लिया गया है तारा देवी मंदिर के किए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा. ताकि मंदिर पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को जाम की दिक्कतों का सामना न करना पड़े. बैठक में एक अन्य सड़क निकाले जाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. एक सड़क से प्रवेश और दूसरी सड़क से वाहनों की निकासी हो सके. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने मंदिर न्यास को अन्य वैकल्पिक मार्ग की तलाशी के आदेश दिए हैं.

