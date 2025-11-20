ETV Bharat / state

वियतनाम के नंबर से बनाया शिमला DC का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों को भेजे मैसेज

हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगों ने अब अधिकारियों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी का बनाया प्लान.

साइबर ठगों ने शिमला DC के नाम पर बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट
साइबर ठगों ने शिमला DC के नाम पर बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: देशभर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हर बार साइबर ठग नये-नये तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. हिमाचल प्रदेश से ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने ठगी के लिए शिमला डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना डाला. इतना ही नहीं ठगों ने व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेज कर ठगी का भी प्रयास किया.

साइबर अपराधियों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के डीसी को निशाना बनाते हुए उनके नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया. हैरानी की बात ये है कि इसमें वियतनाम के कंट्री कोड (+84) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ठग पुलिस से बच सकें. फर्जी आईडी के जरिये ठगों ने लोगों से चैट करने का भी प्रयास किया गया है. मामले में पुलिस पड़ताल में जुटी है. इस मामले के सामने आने के बाद डीसी ने पुलिस अधीक्षक शिमला को शिकायत भेजते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है.

वियतनाम के नंबर से बनाया शिमला DC का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट
वियतनाम के नंबर से बनाया शिमला DC का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट (Social Media)

डीसी अनुपम कश्यप ने शिकायत पत्र में लिखा, 'मोबाइल नंबर +84 81 273 9070 से कोई अज्ञात व्यक्ति उनका नाम और फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर लोगों से संपर्क कर रहा है. यह नंबर विदेश का प्रतीत होता है, जिससे शक और भी गहरा हो गया है. इस फर्जी प्रोफाइल और भेजे गए संदेशों का स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध करवा दिया गया है'.

डीसी ने एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी को शिकायत में कहा कि मामला तत्काल साइबर सेल को भेजकर आरोपी की पहचान की जाए और उसके खिलाफ कानूनी व तकनीकी कार्रवाई की जाए. किसी सरकारी अधिकारी की पहचान का इस तरह गलत इस्तेमाल अपराध है. ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाना जरूरी है. क्योंकि इससे अफसरों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है.

ये भी पढ़ें: क्या जयराम सरकार ने नियमों के खिलाफ 1.12 करोड़ में लुटाई 5 हजार बीघा भूमि! कैबिनेट में बड़ा कदम उठाएगी सुक्खू सरकार

TAGGED:

SHIMLA CYBER FRAUD CASE
SHIMLA DC FAKE WHATSAPP ACCOUNT
HIMACHAL CYBER POLICE
SHIMLA DC ANUPAM KASHYAP
CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

सर्दियों में रूखी त्वचा और हाथ-पैर फटने की समस्या से है परेशान ? ऐसे करें अपनी देखभाल

हिमाचल में इस बार घटेगी प्रधानों-उपप्रधानों की संख्या, बढ़ेंगे पंचायत समिति-जिला परिषद सदस्य, जानिए ये गणित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.