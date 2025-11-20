वियतनाम के नंबर से बनाया शिमला DC का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों को भेजे मैसेज
हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगों ने अब अधिकारियों के नाम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर ठगी का बनाया प्लान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 2:08 PM IST
शिमला: देशभर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हर बार साइबर ठग नये-नये तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. हिमाचल प्रदेश से ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने ठगी के लिए शिमला डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना डाला. इतना ही नहीं ठगों ने व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेज कर ठगी का भी प्रयास किया.
साइबर अपराधियों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के डीसी को निशाना बनाते हुए उनके नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया. हैरानी की बात ये है कि इसमें वियतनाम के कंट्री कोड (+84) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ठग पुलिस से बच सकें. फर्जी आईडी के जरिये ठगों ने लोगों से चैट करने का भी प्रयास किया गया है. मामले में पुलिस पड़ताल में जुटी है. इस मामले के सामने आने के बाद डीसी ने पुलिस अधीक्षक शिमला को शिकायत भेजते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है.
डीसी अनुपम कश्यप ने शिकायत पत्र में लिखा, 'मोबाइल नंबर +84 81 273 9070 से कोई अज्ञात व्यक्ति उनका नाम और फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर लोगों से संपर्क कर रहा है. यह नंबर विदेश का प्रतीत होता है, जिससे शक और भी गहरा हो गया है. इस फर्जी प्रोफाइल और भेजे गए संदेशों का स्क्रीनशॉट पुलिस को उपलब्ध करवा दिया गया है'.
डीसी ने एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी को शिकायत में कहा कि मामला तत्काल साइबर सेल को भेजकर आरोपी की पहचान की जाए और उसके खिलाफ कानूनी व तकनीकी कार्रवाई की जाए. किसी सरकारी अधिकारी की पहचान का इस तरह गलत इस्तेमाल अपराध है. ऐसे मामलों पर तुरंत रोक लगाना जरूरी है. क्योंकि इससे अफसरों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचता है.
ये भी पढ़ें: क्या जयराम सरकार ने नियमों के खिलाफ 1.12 करोड़ में लुटाई 5 हजार बीघा भूमि! कैबिनेट में बड़ा कदम उठाएगी सुक्खू सरकार