वियतनाम के नंबर से बनाया शिमला DC का फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, लोगों को भेजे मैसेज

शिमला: देशभर में साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हर बार साइबर ठग नये-नये तरीके अपनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. हिमाचल प्रदेश से ठगी का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर ठगों ने ठगी के लिए शिमला डीसी के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बना डाला. इतना ही नहीं ठगों ने व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेज कर ठगी का भी प्रयास किया.

साइबर अपराधियों ने हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के डीसी को निशाना बनाते हुए उनके नाम से एक फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया. हैरानी की बात ये है कि इसमें वियतनाम के कंट्री कोड (+84) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ठग पुलिस से बच सकें. फर्जी आईडी के जरिये ठगों ने लोगों से चैट करने का भी प्रयास किया गया है. मामले में पुलिस पड़ताल में जुटी है. इस मामले के सामने आने के बाद डीसी ने पुलिस अधीक्षक शिमला को शिकायत भेजते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है.