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लालच बुरी बला! विदेशी निःसंतान दंपति की करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनने के चक्कर में लाखों की चपत

साइबर फ्रॉड का नया तरीका. इटली के 'फर्जी' दंपति के झांसे में फंसा हिमाचल का व्यक्ति. छोटी सी गलती और हो गया फ्रॉड का शिकार.

Shimla Cyber Frayud man duped 11 lakh rupees
शिमला में साइबर फ्रॉड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 12:04 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 12:11 PM IST

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शिमला: कहते हैं लालच बुरी बला है, इसका उदाहरण शिमला में सामने आया है. विदेश में रहने वाले निःसंतान दंपति की करोड़ों की संपत्ति का वारिस बनने का सपना दिखाकर शिमला जिले के नेरवा क्षेत्र के एक व्यक्ति करीब 11 लाख रुपये की ठगी का शिकार हुआ है. फोन पर हुई बातचीत में खुद को इटली में रहने वाले पति-पत्नी बताने वाले लोगों ने पहले अपनापन जताया, फिर गोद लेने और पूरी संपत्ति देने का भरोसा दिलाया. इसके बाद एक ऐसी साजिश रची, जिससे बाहर निकलना व्यक्ति के लिए मुश्किल हो गया. शिकायतकर्ता को यकीन हो गया कि विदेशी दंपति भारत पहुंच चुका है और उसे छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है. इसी झांसे में आकर उसने लाखों रुपये अलग-अलग किस्तों में भेज दिए. जब सच्चाई सामने आई तब उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई और फौरन पुलिस का दरवाजा खटखटाया.

विदेशी संपत्ति के लालच में फंसा व्यक्ति!

पुलिस के अनुसार, पीड़ित अमर सिंह निवासी नेरवा जिला शिमला की शिकायत पर इस मामले में नेरवा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 319(2), 318(4) और 61(2) के तहत दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे अलग-अलग मोबाइल नंबर से फोन कॉल आई थी. फोन करने वालों ने अपना परिचय इटली में रहने वाले पति-पत्नी के रूप में दिया.

इटली के 'फर्जी' दंपति का बड़ा फ्रॉड!

शिकायत के अनुसार दोनों ने कहा कि उनकी कोई संतान नहीं है और उनके पास इटली की बड़ी मात्रा में मुद्रा और काफी संपत्ति है. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उनकी देखभाल करेगा, वही उनकी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा. बातचीत के दौरान उन्होंने शिकायतकर्ता को गोद लेने की पेशकश भी की और बताया कि वे भारत आने वाले हैं. लगातार हुई बातचीत के कारण शिकायतकर्ता को उनकी बातों पर भरोसा हो गया.

ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा!

कुछ समय बाद शिकायतकर्ता को एक और फोन आया. इस बार उसे बताया गया कि इटली से आया दंपति भारत पहुंच गया है, लेकिन उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने रोक लिया है. फ्रॉड ने दावा किया कि उन्हें छोड़ने के लिए पैसे जमा कराने होंगे. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी बहाने उसे अलग-अलग समय पर रकम भेजने के लिए कहा गया. भरोसा होने के कारण उसने करीब 11 लाख रुपये आरोपियों द्वारा बताए गए तरीके से भेज दिए. बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित ठगी का हिस्सा था.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी गौरव का कहना है, "शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जिन मोबाइल नंबरों से शिकायतकर्ता से संपर्क किया गया, उनका इस्तेमाल किसने किया और ठगी की रकम किन खातों या माध्यमों से भेजी गई. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में कितने लोग शामिल थे और उनका आपसी नेटवर्क क्या था. मामले की जांच स्वयं थाना प्रभारी एवं एएसआई कर रहे हैं."

साइबर फ्रॉड अपना रहे नए-नए हथकंडे

एसपी गौरव ने कहा कि, साइबर ठग लोगों का विश्वास जीतने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी लॉटरी, कभी निवेश, कभी नौकरी और अब गोद लेने और विदेशी संपत्ति का लालच देकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे किसी भी फोन कॉल या संदेश पर भरोसा करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच करना जरूरी है. यदि कोई अनजान व्यक्ति किसी बहाने से पैसे मांगता है या असामान्य लाभ का वादा करता है, तो तुरंत सतर्क होकर पुलिस या संबंधित एजेंसी से संपर्क करना चाहिए."

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Last Updated : July 19, 2026 at 12:11 PM IST

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