ETV Bharat / state

बिना OTP, बिना कॉल… अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग के खाते से उड़ गए ₹10 लाख, साइबर ठगी से मचा हड़कंप

शिमला में अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग के खाते से उड़ गए ₹10 लाख ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इसका शिकार बुजुर्ग नागरिक भी हो रहे हैं. ताजा मामला शिमला जिले से सामने आया है, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती एक 69 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से बिना ओटीपी, पिन या किसी लिंक पर क्लिक किए करीब 10 लाख रुपये निकाल लिए गए. इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है.

अस्पताल में भर्ती थे बुजुर्ग

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सुन्नी क्षेत्र के मूल निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग वर्तमान में शिमला के उपनगर संजौली में रह रहे हैं. उनका एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है. 3 जनवरी को वह अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, उसी दौरान उनके खाते से दो बार में बड़ी रकम निकाल ली गई. पहली ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपये और दूसरी बार 4.99 लाख रुपये की निकासी हुई.

न OTP दिया, न लिंक पर क्लिक

पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को न तो ओटीपी, पिन या पासवर्ड साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया. उस समय उन्होंने किसी तरह का ऑनलाइन लेन-देन भी नहीं किया था. इसके बावजूद उनके खाते से इतनी बड़ी राशि निकल जाना कई सवाल खड़े कर रहा है.