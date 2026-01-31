ETV Bharat / state

बिना OTP, बिना कॉल… अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग के खाते से उड़ गए ₹10 लाख, साइबर ठगी से मचा हड़कंप

बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को न तो ओटीपी या पिन साझा किया और न ही किसी लिंक पर क्लिक किया.

January 31, 2026

शिमला: हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इसका शिकार बुजुर्ग नागरिक भी हो रहे हैं. ताजा मामला शिमला जिले से सामने आया है, जहां इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती एक 69 वर्षीय बुजुर्ग के बैंक खाते से बिना ओटीपी, पिन या किसी लिंक पर क्लिक किए करीब 10 लाख रुपये निकाल लिए गए. इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि आम लोगों को भी चिंता में डाल दिया है.

अस्पताल में भर्ती थे बुजुर्ग

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, सुन्नी क्षेत्र के मूल निवासी 69 वर्षीय बुजुर्ग वर्तमान में शिमला के उपनगर संजौली में रह रहे हैं. उनका एक राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता है. 3 जनवरी को वह अस्पताल में इलाज करवा रहे थे, उसी दौरान उनके खाते से दो बार में बड़ी रकम निकाल ली गई. पहली ट्रांजेक्शन में 5 लाख रुपये और दूसरी बार 4.99 लाख रुपये की निकासी हुई.

न OTP दिया, न लिंक पर क्लिक

पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को न तो ओटीपी, पिन या पासवर्ड साझा किया और न ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया. उस समय उन्होंने किसी तरह का ऑनलाइन लेन-देन भी नहीं किया था. इसके बावजूद उनके खाते से इतनी बड़ी राशि निकल जाना कई सवाल खड़े कर रहा है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि खाते से पैसे निकलने के बाद उन्हें एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई थी, लेकिन उस कॉल से पहले ही बैंक खाते से रकम निकाली जा चुकी थी. जब उन्हें बैंक खाते की जानकारी मिली तो वे पूरी तरह हैरान रह गए. घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने तुरंत अपने बैंक से संपर्क किया, लेकिन तब तक पूरी राशि निकल चुकी थी. इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना छोटा शिमला में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस

एसपी संजीव गांधी ने बताया, "मामला साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा हो सकता है. बैंक ट्रांजेक्शन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पैसे किस तरीके से निकाले गए और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं."

बुजुर्गों को विशेष सतर्कता की जरूरत

यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर ठग अब नए-नए तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं. पुलिस ने आम जनता, खासकर बुजुर्गों से अपील की है कि वे अपने बैंक खातों की नियमित जांच करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें.

