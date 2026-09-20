सिम बंद होते ही बैंक खाते से उड़ गए 11 लाख, साइबर ठगों ने 33 बार UPI से ट्रांसफर की रकम
बैंक खाते से रकम ट्रांसफर होने के कारण शिकायतकर्ता ने सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग के जरिए ठगी की आशंका जताई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 4:27 PM IST
शिमला: शिमला जिले में साइबर ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां 65 वर्षीय व्यक्ति के मोबाइल फोन की सिम अचानक बंद हो गई और इसी दौरान उसके बैंक खाते से 11 लाख रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर कर दी गई. 5 सितंबर से 18 सितंबर के बीच खाते से 33 बार UPI ट्रांजेक्शन हुए. शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने इनमें से कोई भी लेनदेन नहीं किया और न ही किसी अन्य व्यक्ति को रकम ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
चिड़गांव तहसील के चिचवाड़ी गांव के रहने वाले दारा सिंह बांशा का चिड़गांव स्थित यूको बैंक में खाता है. दारा सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 5 सितंबर 2026 को उनके मोबाइल फोन की सिम अचानक बंद हो गई थी. इसके बाद उनके मोबाइल पर न तो कॉल आ रही थी और न ही कोई मैसेज प्राप्त हो रहा था. इसी दौरान उनके बैंक खाते से लगातार रकम ट्रांसफर होती रही.
शिकायतकर्ता के अनुसार, 5 सितंबर से 18 सितंबर 2026 के बीच उसके बैंक खाते से कुल 33 अनधिकृत लेनदेन किए गए. इन सभी UPI ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से कुल 11,04,799.61 रुपये ट्रांसफर कर लिए गए. सिम बंद रहने के दौरान खाते से लगातार रकम निकलती रही, जबकि इन लेनदेन की जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं थी. दारा सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्होंने इन 33 में से कोई भी लेनदेन खुद नहीं किया है. उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को भी अपने बैंक खाते से रकम ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं दी थी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को सभी 33 लेनदेन का विवरण भी उपलब्ध कराया है. इसमें लेनदेन की तारीख, ट्रांजेक्शन आईडी, यूटीआर नंबर और ट्रांसफर की गई रकम का ब्योरा शामिल है.
सिम स्वैप या क्लोनिंग की आशंका
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि मोबाइल सिम अचानक बंद होने और उसके बाद बैंक खाते से रकम ट्रांसफर होने के कारण शिकायतकर्ता ने सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग के जरिए ठगी की आशंका जताई है. हालांकि, रकम किस तरीके से निकाली गई और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, इसका पता पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस ने शिकायत के आधार पर चिड़गांव थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस बैंक खाते से हुए सभी लेनदेन और UPI ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है. साथ ही सिम बंद होने की परिस्थितियों का भी पता लगाया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि 11 लाख रुपये से अधिक की रकम किन खातों में ट्रांसफर हुई और इस मामले में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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