शिमला में बिना OTP और लिंक क्लिक किए अकाउंट से निकाल लिए 16 लाख, पुलिस भी हैरान कैसे निकले पैसे?

शिमला में साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया. उलझी गुल्थी सुलझाने में जुटी पुलिस.

Cash Withdwan withaout OTP and Any Link
बिना OTP और लिंक क्लिक किए अकाउंट से निकाल लिए 16 लाख (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 10:41 PM IST

3 Min Read
शिमला: राजधानी शिमला में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित का बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर खो गया था और संभावना है कि ठगों ने इसी नंबर का इस्तेमाल कर उनके खाते से 16 लाख रुपए चार दिनों के भीतर निकाल लिए. मामला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पीड़ित ने न तो किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया, न किसी अंजान कॉल का जवाब दिया और न ही किसी ओटीपी का इस्तेमाल किया.

शिमला में साइबर ठगी

ठगी का पता तब चला जब पीड़ित नकदी निकालने बैंक पहुंचा और खाते में उपलब्ध राशि बेहद कम मिली. चार दिनों के भीतर खाते से इतनी बड़ी रकम साफ हो जाने के बाद पीड़ित ने थाना सदर शिमला में लिखित शिकायत दी है. इसके आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बिना OTP बैंक अकाउंट से निकाल लिए 16 लाख

शिकायतकर्ता शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव के निवासी और रिटायर्ड कर्मचारी हैं. शिकायतकर्ता के अनुसार, 14 अक्टूबर को वह नकदी निकालने के लिए एसबीआई अनाज मंडी शिमला ब्रांच पहुंचे थे. चेक के माध्यम से 2 लाख रुपए निकालने के बाद जब उन्होंने खाते में शेष राशि की जानकारी मांगी, तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट में 4 लाख 34 हजार रुपए बचे हैं. यह जानकर उन्हें हैरानी हुई क्योंकि अकाउंट में इससे अधिक पैसे थे. बैंक अधिकारियों से स्टेटमेंट निकलवाने पर पता चला कि, 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच अलग-अलग ट्रांजेक्शन में कुल 16 लाख रुपए खाते से निकाले जा चुके हैं.

न OTP, न कोई लिंक अकाउंट से लाखों रुपए कैसे हुए गायब?

पीड़ित के अनुसार, पूरे चार दिनों में न तो उनके फोन पर कोई ओटीपी आया, और न उन्होंने किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति का कॉल अटेंड किया. उन्होंने कहा कि, यह समझ से परे है कि बिना किसी ओटीपी या अनुमति के उनके बैंक अकाउंट से इतनी बड़ी रकम कैसे निकाली जा सकती है. अपने बैंक खाते से धनराशि निकलने की जानकारी उन्हें बैंक जाकर ही मिली.

तफ्तीश में जुटी पुलिस

शिमला एसपी संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "पीड़ित की शिकायत पर थाना सदर शिमला में धारा 318(4) बीएनएस के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है. शिकायत और बैंक ट्रांजेक्शन डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक स्तर पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बैंक अकाउंट से धनराशि किस तरीके से और किस माध्यम से निकाली गई. फिलहाल इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."

