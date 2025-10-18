ETV Bharat / state

धनतेरस पर सोने की 'चमक' बरकरार, कीमत में भारी उछाल के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदा गोल्ड

शिमला: धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की दिवाली पर देशभर में पूजा की जाती है. दीपावली की शुरुआत धनतेरस के साथ शुरू होती है. धनतेरस पर सोने-चांदी खरीदने की परंपरा है. इस दिन सोने-चांदी की ज्वेलरी खरीदना शुभ माना जाता है. आज धनतेरस पर सुबह से ही ज्वेलर्स शॉप में खरीदारों की भीड़ लगी है. हालांकि, इस बार सोने की कीमतें आसमान छू रही है. इसके बावजूद ग्राहकों में गोल्ड को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. धनतेरस के मौके पर ईटीवी भारत ने शिमला के ज्वेलरी शॉप ऑनर और ग्राहकों से बातचीत की.