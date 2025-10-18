धनतेरस पर सोने की 'चमक' बरकरार, कीमत में भारी उछाल के बावजूद लोगों ने जमकर खरीदा गोल्ड
धनतेरस पर शिमला में ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों ने सोने-चांदी की जमकर की खरीदारी.
शिमला: धन-समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी की दिवाली पर देशभर में पूजा की जाती है. दीपावली की शुरुआत धनतेरस के साथ शुरू होती है. धनतेरस पर सोने-चांदी खरीदने की परंपरा है. इस दिन सोने-चांदी की ज्वेलरी खरीदना शुभ माना जाता है. आज धनतेरस पर सुबह से ही ज्वेलर्स शॉप में खरीदारों की भीड़ लगी है. हालांकि, इस बार सोने की कीमतें आसमान छू रही है. इसके बावजूद ग्राहकों में गोल्ड को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. धनतेरस के मौके पर ईटीवी भारत ने शिमला के ज्वेलरी शॉप ऑनर और ग्राहकों से बातचीत की.
इस बार भी धनतेरस के मौके पर शिमला के बाजारों में खरीदारों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिली. हालांकि, सोने की कीमतें पिछले साल के मुकाबले इस बार करीब 56% तक बढ़ चुकी हैं, फिर भी ग्राहकों के जोश में कोई कमी नहीं दिख रही है.शिमला के प्रसिद्ध Mahashay Jewellers के मालिक विप्लो महाशय ने बताया कि “इस साल गोल्ड के दाम पिछले साल की तुलना में करीब 56% तक बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्राहकों का रिस्पॉन्स शानदार रहा। लोगों का रुझान कम नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल से भी ज़्यादा ग्राहक दुकान पर आए”.
ग्राहकों में दिखा गोल्ड को लेकर उत्साह
दिवाली और धनतेरस पर खरीदारी के लिए ग्राहकों ने सुबह से ही बाजार का रुख किया. कई लोगों ने सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियां, रिंग और झुमके खरीदे. किसी ने निवेश के नजरिए से तो किसी ने पारंपरिक मान्यता के चलते सोने-चांदी की खरीदारी की.
खरीदारी करने आए महिला ग्राहक ने कहा कि “हर साल की तरह इस बार भी मैंने झुमके लिए हैं. दाम जरूर बढ़े हैं, लेकिन त्योहार पर सोना लेना शुभ माना जाता है, इसलिए मन नहीं माना”. वहीं एक अन्य ग्राहक ने मुस्कुराते हुए कहा आज, “हमने छोटी सी रिंग ली है, ताकि परंपरा भी निभ जाए और बजट भी नहीं बिगड़े”.
वहीं, ज्वेलरी शॉप के ओनर विप्लो महाशय के अनुसार, "कीमतें बढ़ने के बाद लोग अब छोटे वजन और हल्के डिजाइनों की तरफ झुक रहे हैं. पहले जहां 20 ग्राम तक की ज्वेलरी बिकती थी, अब ग्राहक 8–10 ग्राम तक का चुनाव कर रहे हैं. इसके अलावा सोने के साथ-साथ चांदी के सिक्कों और छोटे उपहारों की मांग भी बढ़ी है. इस बार कई ग्राहक ऐसे भी आए जिन्होंने पहले से ऑनलाइन डिजाइन देखकर ऑर्डर दिया था, ताकि त्योहार के दिन उन्हें भीड़ से बचते हुए सीधा पसंदीदा गहना मिल सके”.
